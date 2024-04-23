Удобство, экономия или внешность? Что важнее для россиян при выборе автомобиля

"Росгосстрах": большинство россиян выбирают машину по отзывам других водителей

3:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство россиян выбирают автомобиль на основе трёх параметров: стоимости, бренда и класса машины. К таким выводам пришли СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе совместного исследования.

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В качестве ключевого фактора при покупке 44% опрошенных назвали стоимость авто. Для 37% решающее значение имеет марка или страна-производитель, а для 27% - класс и характеристики машины. Также в топ-10 главных параметров вошли:

мощность двигателя — 26%;

привод — 20%;

коробка передач — 18%;

объем двигателя — 15%;

цвет автомобиля — 12% (большинство предпочитают серый, белый, серебристый, чёрный и синий);

безопасность — 8%;

наличие дополнительных опций — 7%.

При этом только 48% опрошенных самостоятельно изучают технические характеристики машины - 52% выбирают авто, опираясь на отзывы в интернете и советы друзей и знакомых. респондентов.

В "Открытии" отметили, что в 2023 году автовладельцы также называли цену главным критерием при выборе нового авто и техническое состояние - при покупке машины с пробегом.

«Сегодня для молодых автовладельцев до 30 лет внешний вид, удобство и комплектация нового автомобиля важнее экономии топлива, а старшее поколение чаще других обращает внимание на потребление горючего и класс автомобиля. Водители-мужчины среди прочих факторов чаще делают свой выбор, основываясь на надёжности автомобиля, а автоледи — на типе коробки передач», - рассказали в пресс-службе компании.

36% респондентов потратили на покупку своей машины 1 млн рублей, 31% — от 1 млн до 2,5 млн рублей, 25% - от 2,5 млн до 5 млн рублей, а 8% — более чем за 5 млн рублей.

На содержание авто, включая страховку, техосмотры, мелкий ремонт и бензин 45% опрошенных тратят до 10 тысяч рублей в месяц, 31% — от 10 до 30 тысяч рублей, а 20% — от 30 до 100 тысяч рублей. 5% респондентов обслуживание машины обходится более чем в 100 тысяч рублей в месяц.

При этом у 58% участников опроса оформлен только полис ОСАГО. Каско при покупке авто приобрели 32% респондентов, 10% сделали это позже. 38% заплатили за каско в год до 50 тысяч рублей, 51% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 11% — свыше 100 тысяч рублей.

Что касается дополнительных опций, то чаще всего россияне страхуют противоугонную систему (21%), элементы декора салона, например, чехлы и обивку (16%) и внешние элементы кузова, например обвесы (12%). Диски и акустическую систему застраховали по 10% опрошенных.

Ранее в РСА заявили, что средняя выплата по ОСАГО выросла на 12,2%.