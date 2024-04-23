Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Гвритшвили: с террористическим государством нельзя вести переговоров
Певица Наталья Подольская рассказала о нелёгком труде артистов
Таинственные звезды в сердце Млечного Пути скрывают темную тайну
Растения, хорошо чувствующие себя на солнце
Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка
Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать
Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории
Польза активированного миндаля для здоровья
Футболист Глушаков: Промес заверил, что у "него всё хорошо, он всё решит"
Удобство, экономия или внешность? Что важнее для россиян при выборе автомобиля

"Росгосстрах": большинство россиян выбирают машину по отзывам других водителей

3:25
Страхование

Большинство россиян выбирают автомобиль на основе трёх параметров: стоимости, бренда  и класса машины. К таким выводам пришли СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе совместного исследования.

"Росгосстрах": большинство россиян выбирают машину по отзывам других водителей
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

В качестве ключевого фактора при покупке 44% опрошенных назвали стоимость авто. Для 37% решающее значение имеет марка или страна-производитель, а для 27% - класс и характеристики машины. Также в топ-10 главных параметров вошли:

  • мощность двигателя — 26%;
  • привод — 20%;
  • коробка передач — 18%;
  • объем двигателя — 15%;
  • цвет автомобиля — 12% (большинство предпочитают серый, белый, серебристый, чёрный и синий);
  • безопасность — 8%;
  • наличие дополнительных опций — 7%.

При этом только 48% опрошенных самостоятельно изучают технические характеристики машины - 52% выбирают авто, опираясь на отзывы в интернете и советы друзей и знакомых. респондентов.

В "Открытии" отметили, что в 2023 году автовладельцы также называли цену главным критерием при выборе нового авто и техническое состояние - при покупке машины с пробегом.

«Сегодня для молодых автовладельцев до 30 лет внешний вид, удобство и комплектация нового автомобиля важнее экономии топлива, а старшее поколение чаще других обращает внимание на потребление горючего и класс автомобиля. Водители-мужчины среди прочих факторов чаще делают свой выбор, основываясь на надёжности автомобиля, а автоледи — на типе коробки передач», - рассказали в пресс-службе компании.

36% респондентов потратили на покупку своей машины 1 млн рублей, 31% — от 1 млн до 2,5 млн рублей, 25% - от 2,5 млн до 5 млн рублей, а 8% — более чем за 5 млн рублей. 

На содержание авто, включая страховку, техосмотры, мелкий ремонт и бензин 45% опрошенных тратят до 10 тысяч рублей в месяц, 31% — от 10 до 30 тысяч рублей, а 20% — от 30 до 100 тысяч рублей. 5% респондентов обслуживание машины обходится более чем в 100 тысяч рублей в месяц.

При этом у 58% участников опроса оформлен только полис ОСАГО. Каско при покупке авто приобрели 32% респондентов, 10% сделали это позже. 38% заплатили за каско в год до 50 тысяч рублей, 51% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 11% — свыше 100 тысяч рублей.

Что касается дополнительных опций, то чаще всего россияне страхуют противоугонную систему (21%), элементы декора салона, например, чехлы и обивку (16%) и внешние элементы кузова, например обвесы (12%). Диски и акустическую систему застраховали по 10% опрошенных.

Ранее в РСА заявили, что средняя выплата по ОСАГО выросла на 12,2%.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Последние материалы
Политолог Гвритшвили: с террористическим государством нельзя вести переговоров
Певица Наталья Подольская рассказала о нелёгком труде артистов
Биолог Фомина: что влияет на обучаемость собак
Таинственные звезды в сердце Млечного Пути скрывают темную тайну
Растения, хорошо чувствующие себя на солнце
Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка
Анемия: три ключевых признака, которые не стоит игнорировать
Автоэксперты назвали самые надежные машины BMW в истории
Дарья Митина: Штаты готовят Литве нового президента
Польза активированного миндаля для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников