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Угнанный автомобиль: "АльфаСтрахование" выплатило 1,2 млн руб. владельцу в Кемерово

Филиал "АльфаСтрахования" выплатил 1,2 млн руб. за угнанный автомобиль

1:01
Страхование

Филиал компании "АльфаСтрахование" в Кемерове выплатил сумму в 1,2 миллиона рублей мужчине за угон его автомобиля, застрахованного по программе каско.

Филиал "АльфаСтрахования" выплатил 1,2 млн руб. за угнанный автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Владелец автомобиля Hyundai Creta припарковал свой автомобиль в гараже после рабочего дня и ушел отдыхать. На следующее утро он обнаружил, что его машины больше нет в гараже.

После написания заявления в полицию и последующих поисков автомобиль так и не был найден.

"Нашему клиенту повезло, что у него был полис каско. Нередки случаи, когда угнанные популярные машины найти не удается, так как угонщики отгоняют их в близлежащие страны или перепродают на черные рынки, разбирают на запчасти. При отсутствии каско в такой ситуации владельцы остаются и без авто, и без денег. Полис защищает от таких последствий", — подчеркнула заместитель директора кемеровского филиала "АльфаСтрахование" Ирина Якупова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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