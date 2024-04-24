Угнанный автомобиль: "АльфаСтрахование" выплатило 1,2 млн руб. владельцу в Кемерово

Филиал "АльфаСтрахования" выплатил 1,2 млн руб. за угнанный автомобиль

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Филиал компании "АльфаСтрахование" в Кемерове выплатил сумму в 1,2 миллиона рублей мужчине за угон его автомобиля, застрахованного по программе каско.

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Владелец автомобиля Hyundai Creta припарковал свой автомобиль в гараже после рабочего дня и ушел отдыхать. На следующее утро он обнаружил, что его машины больше нет в гараже.

После написания заявления в полицию и последующих поисков автомобиль так и не был найден.

"Нашему клиенту повезло, что у него был полис каско. Нередки случаи, когда угнанные популярные машины найти не удается, так как угонщики отгоняют их в близлежащие страны или перепродают на черные рынки, разбирают на запчасти. При отсутствии каско в такой ситуации владельцы остаются и без авто, и без денег. Полис защищает от таких последствий", — подчеркнула заместитель директора кемеровского филиала "АльфаСтрахование" Ирина Якупова.