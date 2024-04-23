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Всё о страховых случаях: критерии возникновения, исключения и нормативные ограничения

Страховые случаи: что стоит учесть перед оформлением полиса?

2:33
Страхование

Страхование — это важный аспект обеспечения безопасности как для частных лиц, так и для бизнеса. Однако, прежде чем заключить договор страхования, необходимо понимать, какие именно ситуации могут быть признаны страховыми случаями.

Страховые случаи: что стоит учесть перед оформлением полиса?
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Все условия возникновения страхового случая описываются в договоре, и обычно они должны соответствовать нескольким критериям:

  1. Случайность и неожиданность: страховой случай всегда происходит внезапно и не поддается предсказанию.
  2. Причинение вреда: событие должно причинить ущерб человеку или его имуществу, который может быть оценен в денежном выражении.
  3. Связь между событием и причиненным ущербом: событие должно быть причиной ущерба. Например, если дерево упало на автомобиль и повредило капот, то повреждение капота будет рассматриваться как страховой случай, который подлежит возмещению, в то время как предварительно поврежденная фара не будет учитываться.

Какие конкретные риски будут включены в договор, зависит как от пожеланий страхователя, так и от предложений страховой компании. Обычно граждане страхуют:

  • Имущество (например, повреждение или потеря имущества).
  • Жизнь и здоровье (например, ущерб здоровью или смерть застрахованного).
  • Гражданскую ответственность (например, причинение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц).

Существуют определенные случаи, которые не рассматриваются как страховые:

  • Расходы, связанные с противоправными действиями, например, убытки от штрафов за нарушение ПДД.
  • Убытки от азартных игр, пари и лотерей.
  • Затраты на выкуп для освобождения заложников.

Кроме того, согласно Гражданскому кодексу РФ, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы в случае:

  • Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
  • Военных действий, маневров или иных военных мероприятий.
  • Гражданской войны, народных волнений или забастовок.

Страховщик может освободиться от выплаты возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла, грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя, а также если имущество страхователя конфискуется по решению суда. Например, если страхователь сам инициировал пожар, страховая компания не будет обязана выплатить компенсацию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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