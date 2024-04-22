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В России застраховано 16 солнечных и ветряных электростанций на 86,4 млрд рублей

"СберСтрахование" застраховало электростанции ВИЭ на 86,4 млрд рублей

1:35
Страхование

В 2023 году "СберСтрахование" обеспечило страховой защитой 16 электростанций, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на сумму 86,4 млрд рублей, подсчитали аналитики компании в преддверии Дня Земли.

"СберСтрахование" застраховало электростанции ВИЭ на 86,4 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Страховщик уточнил, что девять из застрахованных электростанций — солнечные, семь — ветряные, общей мощностью 856 МВт. Первые расположены в Краснодарском и Забайкальском крае, республиках Адыгее, Бурятии, Калмыкии, Чечне и Астраханской области. Ветряные станции находятся в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.

Договоры страхования обеспечивают защиту систем в случае ущерба от любых рисков, включая пожар, удар молнии, опасные природные явления и противоправные действия третьих лиц. В некоторых договорах также застрахованы риски поломки оборудования и перебоев в производстве.

Кроме того, в портфеле "СберСтрахования" есть строящиеся станции генерации ВИЭ.


"Суммарной установленной мощности солнечных и ветряных электростанций, застрахованных в СберСтраховании, хватило бы, чтобы обеспечить потребность в электроэнергии одного региона в России", — рассказала руководитель Блока корпоративного страхования "СберСтрахования" Зара Геворкян.

Ранее "АльфаСтрахование" запустило полноценное каско для электромобилей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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