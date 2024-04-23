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Введение проверок ОСАГО через дорожные камеры: как это повлияет на водителей и страховые компании

Проверка ОСАГО через камеры: чего ждать и как быть водителям?

Страхование

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) является обязательным во многих странах, включая Россию. Отсутствие данного полиса у водителя влечет за собой не только наложение штрафа, но и создает проблемы в случае попадания в ДТП.

Проверка ОСАГО через камеры: чего ждать и как быть водителям?
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Неимение ОСАГО является нарушением законодательства и влечет за собой штрафные санкции. Величина штрафа зависит от причины отсутствия полиса. Так, если полис просрочен, недействителен или вообще не оформлен, то штраф составляет 800 рублей.

Если полис имеется, но водитель не указан в нем, штраф составляет 500 рублей. Однако в случае ДТП, где водитель-виновник не указан в ОСАГО, страховая компания откажет в компенсации.

Водители должны предъявлять полис ОСАГО по требованию сотрудников ДПС в письменном или электронном виде. Если полис есть, но предъявить его невозможно (например, из-за отсутствия Интернета), то сотрудник ДПС может проверить его по базе данных. Однако он не обязан это делать и может выписать штраф за непредъявление.

На данный момент проверка наличия полиса ОСАГО в России осуществляется лично сотрудниками ДПС при проверке документов у водителя.

При остановке водителя могут попросить предъявить документы, включая полис ОСАГО. Кроме того, наличие страховки обязательно проверяется при аварии.

Проверить наличие полиса на ходу может только камера, но в настоящее время такая проверка не осуществляется (хотя законодатели планируют внедрить эту систему).

Внедрение проверок наличия полиса ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер, по мнению автоэкспертов и страхового сообщества, может улучшить контроль за соблюдением страховых обязательств и снизить количество нарушений.

Тестовый запуск проверок наличия полиса по дорожным камерам уже проводился в нескольких крупных городах, но без выписывания штрафов.

Скорее всего, в будущем будет введена проверка ОСАГО по камерам. В марте этого года страховые компании заявили о готовности системы по фиксации отсутствия полисов ОСАГО и намерениях ввести ее до конца 2024 года по всей России. Планируется также увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО.

Ожидается, что на первом этапе проверки наличия страховки камеры будут использоваться только для выявления нарушений ПДД. На втором этапе проверка будет осуществляться у всех водителей в зоне действия камер, и поездка без страховки будет считаться нарушением, за которое будет взиматься штраф. Однако соответствующие поправки в законодательство пока не внесены, и для запуска системы необходимо решить проблемы с обменом данными между базами данных РСА и МВД, как сообщает портал banki. ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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