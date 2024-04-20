Страховка от повышения цен на бензин

Превышение цен на бензин как страховой случай

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховка на случай превышения цен на бензин в последнее время получает всё большее распространение в США и в Евросоюзе.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Страховым случаем признаётся поднятие цены топлива больше, чем на 15 процентов. В этом случае дополнительные расходы будут компенсироваться до тех пор, пока не будет куплено 1000 литров топлива. Плата за полис не очень высокая – всего 19,95 евро в год. Страховка от рост цен на топливо стала особенно популярна в США в президентство Джо Байдена, когда цены на бензин стали расти не виданными ранее темпами.

Страховка обычно предоставляется таксистам, дальнобойщикам и транспортным компаниям.