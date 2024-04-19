Страховка от скрытой камеры

Скрытая съёмка как страховой случай

0:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Съёмка на скрытую камеру может привести к серьёзным финансовым последствиям. Во-первых, она может быть использована в коммерческих целях с целью недобросовестной конкуренции, для дискредитации товаров, или подрыва доверия покупателей. Во-вторых, она может быть использована для нарушения приватности частной жизни, что тоже несёт риски финансовых и моральных затрат.

Фото: unsplash.com by Nik Shuliahin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Проблема такого вида – в трудности ее обнаружения, а также доказательства наступления страхового случая. Сложно доказать принадлежность камеры, и то, что съёмка действительно велась скрыто и преследовала враждебные цели.