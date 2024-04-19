Страховка от скрытой камеры

Съёмка на скрытую камеру может привести к серьёзным финансовым последствиям. Во-первых, она может быть использована в коммерческих целях с целью недобросовестной конкуренции, для дискредитации товаров, или подрыва доверия покупателей. Во-вторых, она может быть использована для нарушения приватности частной жизни, что тоже несёт риски финансовых и моральных затрат.
Проблема такого вида – в трудности ее обнаружения, а также доказательства наступления страхового случая. Сложно доказать принадлежность камеры, и то, что съёмка действительно велась скрыто и преследовала враждебные цели.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.