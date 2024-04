"Расскажем позже": Альфа-Банк, "АльфаСтрахование" и "ВымпелКом" запускают общую программу лояльности

Альфа-Банк, "АльфаСтрахование" и "ВымпелКом" выступили учредителями ООО "Коалиционная программа лояльности", сообщает "Интерфакс".

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain