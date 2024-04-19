"Расскажем позже": Альфа-Банк, "АльфаСтрахование" и "ВымпелКом" запускают общую программу лояльности

Альфа-Банк, "АльфаСтрахование" и "ВымпелКом" выступили учредителями ООО "Коалиционная программа лояльности", сообщает "Интерфакс".
Согласно ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано 16 апреля с уставным капиталом 10 млн рублей. Доля "Вымпелкома" в уставном капитале составляет 50%, Альфа-банка — 40%, "АльфаСтрахования" — 10%.
В "Вымпелкоме" подтвердили регистрацию ООО.
"Оно призвано стать фундаментом для нашего нового совместного проекта, подробнее о котором мы будем готовы рассказать позже", — сказали в пресс-службе компании.
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