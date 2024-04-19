Страховщик заявил, что в России участились пожары из-за короткого замыкания

"Ингосстрах": пожаров из-за коротких замыканий становится больше

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

За период с 22 марта по 4 апреля 2024 года СК "Ингосстрах" выплатила своим клиентам более 55 млн рублей по договорам страхования имущества физических лиц (ИФЛ), урегулировав более 330 убытков.

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По данным страховщика, все крупные выплаты были связаны с короткими замыканиями, в результате которых произошло возгорание. "Ингосстрах" урегулировал 4 таких обращения на сумму от 4 до 6,4 млн рублей за каждый страховой случай.

Полисы ИФЛ помогают застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов, напомнила компания россиянам.

Ранее в России разработали законопроект по введению добровольного социального страхования для самозанятых.