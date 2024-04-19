Страховщик заявил, что в России участились пожары из-за короткого замыкания

За период с 22 марта по 4 апреля 2024 года СК "Ингосстрах" выплатила своим клиентам более 55 млн рублей по договорам страхования имущества физических лиц (ИФЛ), урегулировав более 330 убытков.
По данным страховщика, все крупные выплаты были связаны с короткими замыканиями, в результате которых произошло возгорание. "Ингосстрах" урегулировал 4 таких обращения на сумму от 4 до 6,4 млн рублей за каждый страховой случай.
Полисы ИФЛ помогают застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов, напомнила компания россиянам.
Ранее в России разработали законопроект по введению добровольного социального страхования для самозанятых.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.