Отсрочка страховых взносов: новые правила для индивидуальных предпринимателей

В 2023 году была предусмотрена возможность предоставления отсрочки по уплате страховых взносов тем лицам, которым в 2022 году были продлены сроки уплаты страховых взносов согласно постановлению Правительства РФ № 776. Согласно этому решению, до 1 мая 2024 года индивидуальные предприниматели могли получить отсрочку по уплате страховых взносов, рассчитанных на основе доходов за 2021 год, превышающих 300 тысяч рублей, сообщает портал garant. ru.
Отсрочку могли запросить представители более чем 70 различных сфер деятельности, включая здравоохранение, науку, культуру, туризм, спорт, развлечения, а также производство пищевых продуктов, одежды, мебели и текстильных изделий.
Согласно указанию, индивидуальные предприниматели должны были выплачивать страховые взносы в рассрочку равными ежемесячными платежами не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекал установленный срок уплаты страховых взносов по решению № 776. Следовательно, первый платеж по рассрочке должен был быть произведен не позднее 1 августа 2023 года, а последний — не позднее 1 мая 2024 года. (Постановление Правительства РФ от 17 января 2023 года № 28).
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