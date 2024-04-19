Отсрочка страховых взносов: новые правила для индивидуальных предпринимателей

Правительство увеличило сроки отсрочки по уплате страховых взносов для предприятий

1:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году была предусмотрена возможность предоставления отсрочки по уплате страховых взносов тем лицам, которым в 2022 году были продлены сроки уплаты страховых взносов согласно постановлению Правительства РФ № 776. Согласно этому решению, до 1 мая 2024 года индивидуальные предприниматели могли получить отсрочку по уплате страховых взносов, рассчитанных на основе доходов за 2021 год, превышающих 300 тысяч рублей, сообщает портал garant. ru.

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Отсрочку могли запросить представители более чем 70 различных сфер деятельности, включая здравоохранение, науку, культуру, туризм, спорт, развлечения, а также производство пищевых продуктов, одежды, мебели и текстильных изделий.

Согласно указанию, индивидуальные предприниматели должны были выплачивать страховые взносы в рассрочку равными ежемесячными платежами не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекал установленный срок уплаты страховых взносов по решению № 776. Следовательно, первый платеж по рассрочке должен был быть произведен не позднее 1 августа 2023 года, а последний — не позднее 1 мая 2024 года. (Постановление Правительства РФ от 17 января 2023 года № 28).