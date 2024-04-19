Угрозы наводнений в России: президент НСА Корней Биждов предупреждает о рисках для промышленного животноводства

НСА: паводки в России угрожают животноводству в регионах

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В зонах наводнений в российских регионах наблюдается увеличение угроз не только для частных ферм, но и для промышленного животноводства. Об этом заявил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, комментируя развитие чрезвычайной ситуации в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях.

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В пострадавших регионах осуществляется эвакуация сельскохозяйственных животных, однако не везде её удалось провести оперативно.

В Оренбургской области подтоплено молочное хозяйство на заводе "Белое озеро", где содержится более 1,3 тысяч голов крупного рогатого скота. Руководство заявило о возможном риске необходимости уничтожения животных.

В Курганской области из-за прорыва дамбы 17 апреля под угрозой затопления оказалось ЗАО "Глинки" с 1,3 тысячей коров. Была организована эвакуация скота в временные загоны, построенные после объявления чрезвычайной ситуации в регионе.

В Тюменской области глава МЧС России Александр Куренков сообщил президенту Владимиру Путину о неблагоприятном прогнозе развития наводнения 17 апреля.

"Происходящее в регионах в зоне паводка наглядно демонстрирует, что животноводство всех направлений нуждается в проактивном управлении рисками — заблаговременно продуманных сценариях реагирования на угрозы и, в том числе, страховании", — прокомментировал президент НСА Корней Биждов.

Согласно данным НСА, в Оренбургской области промышленное поголовье свиней застраховано с государственной поддержкой на 78% (141 тысяча голов), птицы — на уровне 26% (1,4 миллиона голов), а крупного рогатого скота — менее 4% (10 тысяч голов).

Чуть лучше в Курганской области застраховано промышленное поголовье птицы — на уровне 70% (516 тысяч голов), свиней — 16% (7 тысяч голов), и менее 1% крупного рогатого скота (0,5 тысячи голов).

В Тюменской области животноводы лучше всего застрахованы: 71% поголовья свиней (175 тысяч голов), 71% птицы (175 тысяч голов), 29% крупного рогатого скота (42 тысячи голов).