Региональные власти будут разрабатывать программы страхования жилья по новому законопроекту

В регионах хотят принудительно внедрить программы добровольного страхования

2:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Государственную Думу был внесен законопроект, который требует от региональных властей разрабатывать и осуществлять программы добровольного страхования жилья для жителей России. Это позволит улучшить систему возмещения ущерба, нанесенного во время чрезвычайных ситуаций, за счет распределения расходов между бюджетом и страховщиками. Авторами этого законопроекта, опубликованного в электронной базе Государственной Думы, выступили депутаты Анатолий Аксаков, Николай Цед и Ярослав Нилов.

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В России ежегодно происходят серьезные ЧС, приносящие значительный ущерб жилищу граждан. Согласно данным авторов изменений, с 2020 по 2022 годы из федерального бюджета было выделено примерно 25,5 миллиардов рублей на помощь пострадавшим жителям России.

Тем не менее, уже в августе 2019 года вступили в силу положения закона, предусматривающие возможность для граждан использовать полноценный механизм страховой защиты своих имущественных интересов. По этим положениям, возмещение ущерба должно было происходить из двух источников: за счет государственных средств и за счет страховых компаний через программы добровольного страхования. Однако до настоящего времени такие программы не были утверждены ни в одном регионе России, поскольку это было в компетенции, а не обязанности региональных властей.

В случае наличия программ добровольного страхования значительная часть расходов по возмещению ущерба от чрезвычайных ситуаций легла бы на страховые компании, что существенно снизило бы нагрузку на федеральные и региональные бюджеты, а также на граждан, отмечают законодатели.

В связи с этим предлагаемые изменения обязывают региональные власти утверждать и реализовывать такие программы.

"Принятие законопроекта позволит реализовать механизм защиты имущественных интересов граждан, связанных с риском утраты или повреждения жилых помещений, с использованием механизмов страхования", — отмечают депутаты.