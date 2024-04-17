"Росгосстрах" в начале 2024 года увеличил сборы страховой премии на 12,2% и увеличил чистую прибыль на треть

"Росгосстрах": рост страховых сборов и прибыли в первом квартале 2024 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

В начале 2024 года компания "Росгосстрах" продолжила увеличивать объемы собранных страховых взносов и увеличила свою чистую прибыль на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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Согласно опубликованному отчету по ОСБУ, за первые три месяца сборы достигли 21,8 миллиарда рублей, что на 12,2% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла на 33,2% и составила 2,8 миллиарда рублей. Выплаты по страховым и перестраховочным контрактам также увеличились до 8,9 миллиарда рублей, что на 9,5% больше, чем в первом квартале 2023 года, сообщает компания "Росгосстрах".

"В первом квартале 2024 г. "Росгосстрах" показывает максимально сбалансированный прирост сборов по всем бизнес-линиям. На более чем 20% выросло корпоративное страхование, включая медицину, а также моторные виды, причём по всем каналам продаж: агентскому, дилерскому, лизинговому. И, безусловно, стабильно высокий результат сборов по нашему флагманскому виду — имуществу физических лиц", — отметил генеральный директор СК "Росгосстрах" Максим Шепелев.