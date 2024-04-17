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"Росгосстрах" в начале 2024 года увеличил сборы страховой премии на 12,2% и увеличил чистую прибыль на треть

"Росгосстрах": рост страховых сборов и прибыли в первом квартале 2024 года

1:25
Страхование

В начале 2024 года компания "Росгосстрах" продолжила увеличивать объемы собранных страховых взносов и увеличила свою чистую прибыль на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

"Росгосстрах": рост страховых сборов и прибыли в первом квартале 2024 года
Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно опубликованному отчету по ОСБУ, за первые три месяца сборы достигли 21,8 миллиарда рублей, что на 12,2% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль выросла на 33,2% и составила 2,8 миллиарда рублей. Выплаты по страховым и перестраховочным контрактам также увеличились до 8,9 миллиарда рублей, что на 9,5% больше, чем в первом квартале 2023 года, сообщает компания "Росгосстрах".

"В первом квартале 2024 г. "Росгосстрах" показывает максимально сбалансированный прирост сборов по всем бизнес-линиям. На более чем 20% выросло корпоративное страхование, включая медицину, а также моторные виды, причём по всем каналам продаж: агентскому, дилерскому, лизинговому. И, безусловно, стабильно высокий результат сборов по нашему флагманскому виду — имуществу физических лиц", — отметил генеральный директор СК "Росгосстрах" Максим Шепелев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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