Искусственный интеллект под контролем: Минэкономразвития предлагает новые меры регулирования

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Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов с ИИ

1:59
Страхование

Министерство экономического развития планирует учредить специальную комиссию для анализа ситуаций, вызванных применением искусственного интеллекта (ИИ), а также для установления прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности с использованием ИИ. Эти планы были озвучены представителем ведомства в беседе с "Ведомостями".

Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов с ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предложенные изменения будут внесены во втором чтении законопроекта "О пилотных правовых режимах (ППР) в области цифровых инноваций" (258-ФЗ), сообщил он. Исходная версия законопроекта была представлена в Государственной Думе в декабре 2023 года и была принята в первом чтении 16 февраля. Те изменения, которые были одобрены на первом этапе, касались сокращения времени рассмотрения заявок на участие в ППР с 90 до 50 дней и вопросов об ответственности за возможные риски для жизни, здоровья или имущества, связанные с использованием технологии, отмечает Финмаркет.

На данный момент основная задача заключается в том, чтобы ускорить процесс создания ППР, поясняет генеральный директор ассоциации разработчиков и пользователей ИИ в медицине "Национальная база медицинских знаний" Борис Зингерман. В случае введения страхования инцидентов, связанных с ППР, будет учреждена специальная комиссия для их расследования, добавил он.

Участники ППР должны будут вести реестр лиц, имеющих отношение к технологии и несущих ответственность за использование решений, основанных на ИИ, сообщил сенатор Артем Шейкин. В случае возникновения инцидента с ИИ субъект ППР будет обязан предоставить необходимые документы для расследования причин и установления ответственных лиц в течение двух рабочих дней, добавил он. По результатам работы комиссии будет подготовлено заключение о причинах инцидента, обстоятельствах его произошедшего, а также о мерах по возмещению ущерба, пояснил сенатор.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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