Тинькофф Страхование: самые опасные места и модели авто в Москве

Тинькофф Страхование в содружестве с социальной и аналитической программами "Помощь на дорогах" и Tinkoff Data проанализировали статистику обращений водителей и выявили наиболее рискованные места в Москве и модели автомобилей, чаще всего попадающие в ДТП с начала текущего года.
Для этого исследования были использованы анонимные данные нескольких десятков тысяч обращений в "Помощь на дорогах", Тинькофф Страхование и круглосуточную службу поддержки "Линия помощи" с начала 2024 года.
Самые опасные участки дорог:
Топ-3 наиболее "аварийных" моделей автомобилей, попадающих в ДТП:
Топ-3 наименее "аварийных" марок автомобилей, попадающих в ДТП:
Большинство аварий происходило между 8:00 и 11:00 утра, а также между 17:00 и 20:00 вечера. Специалисты "Помощи на дорогах" в среднем помогают разрешить около тридцати аварийных ситуаций в день в Москве и Московской области. Февраль стал самым аварийным месяцем начала текущего года.
С начала года в Москве наиболее часто происходили аварии на Третьем транспортном кольце, у Белорусского вокзала, на Ленинградском шоссе, в Центральном Чертаново и в Люблино. Эти места входят в Топ-5 рейтинга из-за большого транспортного потока, что повышает риск попадания в аварийные ситуации.
Что касается моделей автомобилей, в ДТП чаще всего попадали владельцы Kia Rio (3,2%). Это частично объясняется увеличением спроса на корейские автомобили с 2022 года. Также в тройке лидеров — Mitsubishi Outlander (2,6%) и Toyota Rav4 (2,5%). Наименее часто в ДТП попадают автомобили Hyundai Palisade, Kia Carnival и Mercedes-Benz GLK-класса — всего 0,2% от общего объема запросов от водителей.
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