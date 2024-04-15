Тинькофф Страхование: самые опасные места и модели авто в Москве

Страховые компании опубликовали список самых аварийных районов в Москве

2:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Тинькофф Страхование в содружестве с социальной и аналитической программами "Помощь на дорогах" и Tinkoff Data проанализировали статистику обращений водителей и выявили наиболее рискованные места в Москве и модели автомобилей, чаще всего попадающие в ДТП с начала текущего года.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

Для этого исследования были использованы анонимные данные нескольких десятков тысяч обращений в "Помощь на дорогах", Тинькофф Страхование и круглосуточную службу поддержки "Линия помощи" с начала 2024 года.

Самые опасные участки дорог:

Третье транспортное кольцо,

Белорусский вокзал,

Ленинградское шоссе.

Топ-3 наиболее "аварийных" моделей автомобилей, попадающих в ДТП:

Kia Rio,

Mitsubishi Outlander,

Toyota Rav4.

Топ-3 наименее "аварийных" марок автомобилей, попадающих в ДТП:

Hyundai Palisade,

Kia Carnival,

Mercedes-Benz GLK-класс.

Большинство аварий происходило между 8:00 и 11:00 утра, а также между 17:00 и 20:00 вечера. Специалисты "Помощи на дорогах" в среднем помогают разрешить около тридцати аварийных ситуаций в день в Москве и Московской области. Февраль стал самым аварийным месяцем начала текущего года.

С начала года в Москве наиболее часто происходили аварии на Третьем транспортном кольце, у Белорусского вокзала, на Ленинградском шоссе, в Центральном Чертаново и в Люблино. Эти места входят в Топ-5 рейтинга из-за большого транспортного потока, что повышает риск попадания в аварийные ситуации.

Что касается моделей автомобилей, в ДТП чаще всего попадали владельцы Kia Rio (3,2%). Это частично объясняется увеличением спроса на корейские автомобили с 2022 года. Также в тройке лидеров — Mitsubishi Outlander (2,6%) и Toyota Rav4 (2,5%). Наименее часто в ДТП попадают автомобили Hyundai Palisade, Kia Carnival и Mercedes-Benz GLK-класса — всего 0,2% от общего объема запросов от водителей.