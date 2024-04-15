От зубной боли до сердечного приступа: как страховка обеспечивает медицинскую помощь за рубежом

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Неожиданные заболевания на отдыхе: как страховка может спасти отпуск

2:54
Страхование

Иногда долгожданный отпуск может быть омрачен заболеваниями, которые либо не проявляются в обычной жизни, либо на них не обращают внимания перед путешествием. В практике компаний "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" имеется множество случаев, когда необходимо оперативно помочь застрахованным туристам продолжить их отдых в другой стране.

Неожиданные заболевания на отдыхе: как страховка может спасти отпуск
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В одном из таких случаев турист, приобретая путевку на Шри-Ланку, за день до вылета почувствовал боли внизу живота. Но он решил не обращаться к врачу, опасаясь расстроить свою семью отменой отпуска. В итоге его состояние ухудшилось во время пребывания в отеле. После обращения в контакт-центр ассистанса специалисты организовали трансфер в ближайшую партнерскую клинику. В результате обследования был выявлен острый аппендицит, и туристу была проведена неотложная операция. Расходы на медицинские услуги в размере около 5 000 евро, а также пребывание в стационаре были полностью покрыты "Ингосстрахом".

Еще одной распространенной неприятностью во время отпуска являются стоматологические проблемы. При этом стоимость лечения может варьироваться в зависимости от сложности случая и страны пребывания туриста, начиная от нескольких десятков до нескольких сотен долларов или евро. В одном из аналогичных случаев в Финляндии у туриста воспалился зуб. Из-за сильного нагноения инфекция могла попасть в кровь, что угрожало развитием сепсиса. Специалисты ассистанса оперативно организовали прием у квалифицированного стоматолога, что позволило избежать осложнений. Стоимость лечения составила около 1 200 евро, и эти расходы также были покрыты "Ингосстрахом".

Часто изменение питания и местные напитки на отдыхе могут вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта у туристов. Однако особенно опасными могут быть обострения бронхиальной астмы, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.

В одном из случаев турист в Египте, после длительного пребывания на солнце, внезапно почувствовал острую боль в области сердца, потерял сознание и начал тонуть при попытке окунуться в ледяную воду бассейна. Ему вовремя оказали помощь сотрудники отеля, доставив в ближайшую городскую больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда и была оказана первая неотложная помощь. Однако родственники застрахованного обратились в "Балт Ассистанс", сомневаясь в качестве оказываемых медицинских услуг, чтобы перевести пациента в другое медицинское учреждение.

Специалисты подобрали проверенную партнерскую клинику и доставили туда туриста, как только его состояние позволило. Он находился в стационаре десять дней и после этого был выписан. Стоимость его лечения в размере около 4 000 долларов была полностью покрыта страховым полисом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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