Без износа — да. "Ресо-Гарантия" добавила новую опцию в договоры ИФЛ

Страховая компания "РЕСО-Гарантия" ввела опцию "Выплата без износа" для договоров страхования имущества физических лиц (ИФЛ).
Новшество появилось 10 апреля во всех продуктах ИФЛ. Опция платная.
Благодаря ей, например, в автокаско не будет учитываться износ поврежденных агрегатов, частей, узлов и деталей, которые необходимо заменить в процессе восстановительного ремонта машины.
В других классических видах страхования ИФЛ надбавка за опцию составит 1.1 к таким объектам, как конструкция, отделка, техоборудование и движимое имущество.
Что касается коробочных продуктов, надбавка будет указана отдельно для каждой версии в рублях.
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