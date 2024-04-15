Без износа — да. "Ресо-Гарантия" добавила новую опцию в договоры ИФЛ

"Ресо-Гарантия" не будет учитывать износ в полисах ИФЛ

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "РЕСО-Гарантия" ввела опцию "Выплата без износа" для договоров страхования имущества физических лиц (ИФЛ).

Фото: Wikipedia by Download Thousands Of Free Stunning Stock Photos. is licensed under public domain

Новшество появилось 10 апреля во всех продуктах ИФЛ. Опция платная.

Благодаря ей, например, в автокаско не будет учитываться износ поврежденных агрегатов, частей, узлов и деталей, которые необходимо заменить в процессе восстановительного ремонта машины.

В других классических видах страхования ИФЛ надбавка за опцию составит 1.1 к таким объектам, как конструкция, отделка, техоборудование и движимое имущество.

Что касается коробочных продуктов, надбавка будет указана отдельно для каждой версии в рублях.

Тем временем американские страховщики, используя дроны, расторгают договоры с клиентами под надуманными предлогами.