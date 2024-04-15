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ЦБ нашёл способ повысить привлекательность долгосрочных рублёвых депозитов для россиян

ЦБ предложил поднять страховой лимит по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

1:23
Страхование

Банк России предлагает увеличить страховой лимит по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ предложил поднять страховой лимит по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"По безотзывным сертификатам президент уже дал поручение увеличить лимиты до 2,8 млн рублей, и мы предлагаем до 2 млн рублей увеличить по вкладам свыше 3 лет", — сказала председатель на съезде Ассоциации банков РФ.

В настоящее время лимит по таким вкладам составляет 1,4 млн рублей.

В ЦБ пояснили, что при этом ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов по долгосрочным договорам могут быть ниже, чем по краткосрочным, а также вкладам в иностранной валюте.

По мнению регулятора, новшество может повысить привлекательность долгосрочных рублёвых сбережений для россиян и поспособствует укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики страны.

Из-за высокой ключевой ставки количество длинных депозитов в России крайне мало (3%), отмечают "Известия". Для сравнения, в развитых странах этот показатель составляет более 10%. Ранее Центробанк предложил снизить в два раза ставки страховых взносов по длинным вкладам и безотзывным сертификатам, а также одобрил идею освободить длинные вклады от НДФЛ. Однако Минфин эту инициативу не поддержал.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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