Пермяки пожаловались в ФАС на навязывание дорогих услуг и страховки на "Почте России"

В Пермском крае ФАС рекомендовал "Почте России" отказаться от навязывания услуг

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пермское Управление ФАС рекомендовало филиалу "Почты России" в регионе отказаться от навязывания дорогостоящих почтовых услуг и страхования при оплате услуг ЖКХ, сообщает пермская деловая газета Business Class.

Фото: flickr.com by Papas Dos is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причиной стало резкое увеличение количества жалоб граждан на то, что сотрудники почты отказываются принимать и отправлять простые заказные письма, мотивируя это "внутренним распоряжением руководства". По словам работников, корреспонденцию необходимо предварительно зарегистрировать на сайте. Также пермяки жаловались на отказ принимать посылки первого класса и предложения отправлять их более дорогостоящим экспрессом.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, в 2024 году поступило более 10 подобных обращений. Кроме того, в прокуратуру и Роспотребнадзор поступали жалобы на то, что сотрудники почты навязывают страховку при оплате услуг ЖКХ.

В Управлении Федеральной почтовой связи Пермского края ФАС ответили, что внутренних документов, запрещающих принимать посылки первого класса и корреспонденцию, не существует. Также представители "Почты России" заверили, что страховка при оплате услуг ЖКХ носит рекомендательный характер.

В связи с обращениями граждан УФАС рекомендовали пермскому филиалу дополнительно разместить в почтовых отделениях соответствующую информацию.

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