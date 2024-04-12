Любят горожане и таксисты. Сразу четыре модели Lada попали в рейтинг самых аварийных автомобилей в Самаре

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Lada Granta стала самым аварийным авто Саратова в 2023 году

1:18
Страхование

Lada Granta возглавила рейтинг аварийности автомобилей в Саратове по итогам прошлого года, сообщает "АльфаСтрахование", проанализировав договоры ОСАГО за соответствующий период.

Lada Granta стала самым аварийным авто Саратова в 2023 году
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По данным страховщика, автомобили отечественной марки становились участниками ДТП в 7,5% случаев.

На втором месте расположилась Kia Rio (5,5%), на третьем – Lada Vesta (4,4%). Далее следуют Volkswagen Polo (4,3%), Hyundai Solaris (3,2), KIA Sportage (2,1%), Ford Focus (1,9%), Lada Kalina (1,6%) и Lada Largus (1,6%). Замыкает список Skoda Octavia (1,4%).

Страховая компания отметила, что рейтинг был сформирован среди самых популярных машин в своём ценовом сегменте. Lada возглавила антирейтинг из-за того, что эта марка особенно распространена в Самаре: на ней ездят местные жители, водители такси и гости из других регионов.

Ранее РСА сообщил, что при сборе цен на автозапчасти для справочника будет учитываться не 14-дневный, а 30-дневный срок доставки. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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