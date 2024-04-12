РСА при сборе цен для справочника начнёт учитывать 30-дневный срок доставки автозапчастей

РСА: 14-дневный срок доставки автозапчастей давно неактуален

2:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российский союз страховщиков (РСА) начнёт учитывать 30-дневный срок доставки при составлении справочника цен запчастей для автомобилей. Об этом АСН сообщили в союзе.

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Соответствующее указание Центробанка РФ зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2023 г. и опубликовано в пятницу. Поправки вступят в силу через 10 дней, отметили в РСА.

Ранее президент союза Евгений Уфимцев рассказывал АСН, что 14-дневный срок доставки запчастей, который учитывается при сборе рыночных цен на автозапчасти, уже утратил актуальность.

"Мы ожидаем выхода поправок в Единую методику Банка России, в которой этот срок будет увеличен в отдельных случаях до 30 дней", — отметил Уфимцев.

В РСА напомнили, что средняя стоимость детали в регионе определяется путём умножения цены в Москве (как базовом регионе) на региональный коэффициент. Последний рассчитывается по итогам сбора цен в субъектах РФ.

Сегодня срок доставки в пределах Москвы не превышает 14 календарных дней. В связи с его неактуальностью РСА предложил ЦБ увеличить его до 30 дней.

"При этом введено дополнительное требование: необходимо учитывать, чтобы срок доставки запчасти из базового региона в иной субъект Российской Федерации не отличался от срока доставки в базовый регион более чем на 7 календарных дней", — подчеркнули в союзе.

О динамике средних цен в случае увеличения срока доставки можно будет сказать, проведя исследование с учётом новых требований. В РСА пояснили, что ситуация с поставкой зависит от марки автомобиля.

"При этом надо понимать, что Указание Банка России — публичный документ, который примут во внимание не только страховщики, но и поставщики запчастей. Многие из них захотят приподнять цены даже и с увеличенным сроком поставки", — подчеркнули в союзе.

Также в РСА предположили, что доля неоригинальных автозапчастей на российском рынке продолжит расти.

Ранее "АльфаСтрахование" заявило о готовности возместить ущерб пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП в Красноярском крае.