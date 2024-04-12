Пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса в Красноярском крае выплатят страховые компенсации

Пострадавшие в аварии в Красноярском крае пассажиры автобуса и их близкие имеют право на страховое возмещение от "АльфаСтрахование" по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщает АСН.
Инцидент произошёл 9 апреля 2024 г. в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Водитель автобуса, доставлявшего работников участка осушения карьера "Восточный" на работу, заехал на предохранительную берму карьера и опрокинулся. В результате ДТП двое пассажиров погибло, а четверо получили травмы.
Страховщик пояснил, что право на получение страховой выплаты в данном случае имеют пострадавшие пассажиры, а также иждивенцы погибших либо их супруги, родители и дети. Для получения возмещения необходимо обратиться в СК "АльфаСтрахование".
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