Пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса в Красноярском крае выплатят страховые компенсации

"АльфаСтрахование" заплатит пассажирам попавшего в ДТП автобуса в Красноярском крае

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пострадавшие в аварии в Красноярском крае пассажиры автобуса и их близкие имеют право на страховое возмещение от "АльфаСтрахование" по закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщает АСН.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктор Визу is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошёл 9 апреля 2024 г. в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Водитель автобуса, доставлявшего работников участка осушения карьера "Восточный" на работу, заехал на предохранительную берму карьера и опрокинулся. В результате ДТП двое пассажиров погибло, а четверо получили травмы.

Страховщик пояснил, что право на получение страховой выплаты в данном случае имеют пострадавшие пассажиры, а также иждивенцы погибших либо их супруги, родители и дети. Для получения возмещения необходимо обратиться в СК "АльфаСтрахование".

Ранее выяснилось, что подавляющее большинство россиян не соглашаются остаться на надоевшей работе, несмотря на посулы работодателей.