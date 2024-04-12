Уходя уходят. Работодателям не удаётся удержать россиян "пряником" высокой зарплаты и карьерного роста

76% россиян увольняются, несмотря на обещания большей зарплаты и повышения

2:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Около 28% россиян дважды сменили работу за последний год, 76% не принимают встречные предложения от работодателя после решения уволиться, рассказал Аналитическому центру "АльфаСтрахование" по данным исследования проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья".

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Большинство респондентов ответили, что работают по найму (84%). При этом 68% представляют младший и средний персонал компаний, а 9% являются руководителями направлений.

Из всех участников исследования 6% трудоустроились на текущее место работы в последние 1-3 месяца. 28% уже второй раз за год сменили компанию. 31% находятся в поиске другой работы и уже известили об этом работодателя. 34% респондентов не планирую увольняться до конца года.

31% опрошенных ни разу не получали встречное предложение от работодателя после того, как извещали его о желании уйти. 52% руководство пыталось удержать, предлагая повышение в зарплате или в должности. При этом 76% категорически отказались остаться: 64% из них признались, что новое предложение о работе было выгоднее предыдущего. Также среди причин отказа участники называли слишком большую трату времени на работу и невозможность развиваться в компании (48%), нелояльное руководство (11%), конфликты с коллективом (9%) и некомфортные условия труда (7%).

14% тех, кто согласился на встречное предложение начальства, в итоге все равно уволились. Участники опроса отметили, что повышение зарплаты влекло за собой существенный рост обязанностей, а 10% пожаловались на то, что карьерное повышение оказалось формальным.

В исследовании приняли участие 1684 человека от 18 до 55 лет из 59 регионов России.

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