Владелец фабрики "Феррони Тольятти" получил от страховой 250 млн рублей после пожара

"СберСтрахование" выплатило 250 млн рублей производителю дверей после пожара

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "СберСтрахование" выплатила 250 млн рублей российскому производителю металлических дверей ООО "Феррони Тольятти" после масштабного пожара на производстве, сообщает АСН.

Фото: flickr.com by Rob Swystun is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инцидент случился в Самарской области. 14 мая 2023 года в покрасочном цехе предприятия произошло возгорание, общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 20 тыс. кв. м. В результате возгорания пострадали несущие конструкции здания и частично обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Страховая компания "СберСтрахование" признала случай страховым и выплатила клиенту компенсацию за нанесённый зданию ущерб, а также вынужденный простой предприятия.

Ранее выяснилось, что находящиеся под завалами горняки на руднике "Пионер" застрахованы в "Согласии".