Владелец фабрики "Феррони Тольятти" получил от страховой 250 млн рублей после пожара

Страховая компания "СберСтрахование" выплатила 250 млн рублей российскому производителю металлических дверей ООО "Феррони Тольятти" после масштабного пожара на производстве, сообщает АСН.
Инцидент случился в Самарской области. 14 мая 2023 года в покрасочном цехе предприятия произошло возгорание, общая площадь пожара, по данным МЧС, составила 20 тыс. кв. м. В результате возгорания пострадали несущие конструкции здания и частично обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
Страховая компания "СберСтрахование" признала случай страховым и выплатила клиенту компенсацию за нанесённый зданию ущерб, а также вынужденный простой предприятия.
Ранее выяснилось, что находящиеся под завалами горняки на руднике "Пионер" застрахованы в "Согласии".
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.