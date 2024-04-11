"Надо обсуждать". В Казахстане могут ввести обязательное киберстрахование для защиты персональных данных

В Казахстане предложили ввести обязательное киберстрахование

2:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Депутаты парламента Казахстана разработали законопроект о введении обязательного киберстрахования операторов, хранящих более 1 млн персональных данных, сообщил "Курсиву" председатель комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдыкаликов.

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Предполагается, что он может быть принят уже до конца 2024 года, однако по отдельным нормам может быть отлагательный срок, чтобы страховые компании успели подготовиться, отметил Абдыкаликов.

Также соответствующими поправками предлагается увеличить в 2-3 раза штрафы за нарушения законодательства о защите персональных данных.

Меры предприняты на фоне недавних случаев с утечкой персональных данных казахстанцев. В частности, 2 млн данных украли у микрофинансовой организации zaimer.kz (компания «МФО Робокэш.кз»). За это компания получила штраф на 1 тысячу месячных расчетных показателей (МРП), что в денежном эквиваленте составляет 3,7 млн тенге.

По действующему законодательству пострадавшие могут взыскать материальный и моральный ущерб через суд, если факту утечки персональных данных из компании установлен государственной технической службой. Обратиться в суд казахстанцы могут как индивидуально, так и коллективно, подчеркнул Абдыкаликов.

Предложенные депутатами поправки должны упростить процесс получения компенсаций от операторов при утечке персональных данных, пояснил он. Механизм выплат будет таким же, как в случае с ОСАГО. Конкретная стоимость киберстрахования будет обсуждаться и зависеть от рыночных условий, добавил Абдыкаликов.

Председатель допустил, что киберстрахование повлияет на стоимость услуг банков, страховщиков, сотовых и других операторов с 1 млн и более персональных данных. По его словам, стоимость страховки "рынок будет регулировать сам".

По словам Абдыкаликова, страховая услуга будет не слишком дорогой, поэтому конечные услуги операторов не должны значительно вырасти в цене. Однако если оператор допустит утечку данных, стоимость киберстраховки для него повысится, подчеркнул председатель.

Абдыкаликов отметил, что сами операторы навряд ли поддержат новую норму.

«Конкретную схему страхования надо обсуждать на рынке. Пока это только предложение, и, насколько я понимаю, рынок его и не поддерживает. Никто не хочет, чтобы у него появилось новое обязательство. Понятно, что граждане хотят получать деньги за свой ущерб, но бизнес не хочет платить», — сказал он.

Ранее российские страховые компании решили прекратить продажу недорогих полисов ИСЖ.