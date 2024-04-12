В 2023 году "СберСтрахование" оказала поддержку жителям Белгородской области, выплатив им 212 млн рублей по страховым случаям

"СберСтрахование" выплатила 212 млн рублей владельцам полисов в Белгородской области

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

В предыдущем году "СберСтрахование" оказала поддержку 2 тыс. жителям Белгородской области, выплатив общую сумму в 212 млн рублей по страховым случаям. В сравнении с 2022 годом количество страховых выплат увеличилось на 4%, а их совокупный объем — на 3%. За первые три месяца 2024 года компания решила 570 страховых случаев местных жителей, перечислив им 56 млн рублей.

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Наибольшая сумма в размере 4,8 млн рублей была выплачена в рамках программы ипотечного страхования жизни в результате несчастного случая на дороге. 3,6 млн рублей были начислены одному из жителей по аналогичной программе в связи с инвалидностью второй группы, вызванной злокачественным заболеванием иммунной системы. Дополнительно, 1,2 млн рублей были выплачены по программе страхования жизни и здоровья заёмщика потребительского кредита в результате утраты жизни от сердечно-сосудистого заболевания.

Наибольший объем выплат был направлен на программы страхования жизни для заёмщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, а также на ипотечное и накопительное страхование жизни.