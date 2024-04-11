Подмена близнецом? Зачем владелец "Титаника" застраховал судно, которое считал непотопляемым

Застрахованный на 1 млн фунтов "Титаник" мог затонуть не случайно

2:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

Зачем владелец "Титаника" застраховал судно, которое считалось непотопляемым? Этот вопрос породил ряд конспирологических теорий, главная суть которых в том, что судоходной компании "Уайт Стар Лайн", построившей "Титаник", было выгодно наступление страхового случая. О них рассказал портал "Страхование сегодня".

Фото: loc.gov by Bain News Service is licensed under public domain

Подмена судном-близнецом

Самой популярной является версия о том, что "Титаник" подменили его "близнецом" - судном "Олимпик". 20 сентября 1911 года последний столкнулся с крейсером Королевского флота "Хоук" на пути из Саутгемптона к острову Уайт, находящемуся в проливе Ла-Манш. Компания, застраховавшая "Олимпик", признала его виновным в аварии и отказала в выплате. Судно простаивало на верфях, требуя длительного ремонта, что влекло огромные убытки для судостроителя.

В итоге корабли решили подменить, чтобы хотя бы один из них приносил доход. "Олимпик" наскоро подлатали и отправили в плавание под именем "Титаник", в то время как настоящий "Титаник" достраивался на верфях под видом ремонта своего пострадавшего судна-близнеца. Согласно той же теории, "Уайт Стар Лайн" сама организовала катастрофу, чтобы получить страховое возмещение за "новый" корабль.

Также есть предположение, что владелец "Уайт Стар Лайн", крупнейший американский финансист Джон Пирпонт Морган, был лично заинтересованный в гибели ряда банкиров, которые плыли на "Титанике". Они составляли позицию блоку сторонников создания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

На какую сумму был застрахован "Титаник"

В 2012 году в Великобритании впервые обнародовали страховые документы "непотопляемого" лайнера, сообщило ТАСС.

Страховая группа RSA предоставила официальные бумаги Royal Insurance на 4 тысячи фунтов (263 тыс фунтов, или 420 тысяч долларов на 2012 год), датированные 30 апреля 1912 года.

По словам директора группы по морским операциям RSA Ричарда Тернера, пострадавшие потребовали тогда компенсационных выплат на общую сумму 150 тысяч фунтов.

По словам Тернера, в страховании "Титаника" участвовали 100 компаний, а общая сумма страховок составила около 1 млн фунтов.

"Возможно, эта сумма и не покажется огромной, но на тот период она была одной из самых значительных, если не самая крупная для находящихся в эксплуатации морских судов", — подчеркнул он.

Тернер отметил, что катастрофа затронула очень многих страховщиков, и с тех пор они стали относиться к безопасности кораблей при страховании с большей осторожностью.

Тем временем владелец судна Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе, пытается ограничить свою ответственность, используя "закон о Титанике".