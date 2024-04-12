ОМС: как получить бесплатную справку о медицинских услугах через портал Госуслуги

Каждый застрахованный может получить информацию о медицинских услугах, предоставленных ему за определенный период в различных медицинских учреждениях, в которых он получал помощь по полису ОМС. Также есть возможность узнать стоимость медицинской помощи, предоставленной бесплатно в рамках ОМС.
В соответствии с правилами обязательного медицинского страхования информирование граждан о перечне предоставленных им медицинских услуг и их стоимости осуществляется страховыми медицинскими организациями, где они застрахованы по ОМС. Это основывается на данных, предоставленных медицинскими учреждениями страховым медицинским организациям в виде реестров счетов за предоставленную медицинскую помощь.
Чтобы узнать перечень медицинских услуг и их стоимость, полученную в медицинских организациях, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" — "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". В данной справке будут указаны медицинские услуги, предоставленные за счет средств ОМС.
Эта справка, получаемая через портал "Госуслуги", предоставляется в информационных целях. Для получения официальной информации необходимо обратиться с письменным заявлением в страховую медицинскую организацию, где был оформлен полис ОМС или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи. Информация о перечне медицинских услуг и их стоимости предоставляется лично или направляется по почтовому адресу заявителя заказным письмом с уведомлением о доставке.
Если вы обнаружили записи о медицинских услугах, которые вы на самом деле не получали, вам следует обратиться в отдел защиты прав застрахованных вашей страховой медицинской организации или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление о наличии недостоверной информации необходимо подать письменно или через официальный веб-сайт.
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