Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кефир с гречкой: работающий рецепт на завтрак для желающих похудеть
Селена Гомес подтвердила отношения с новым избранником Бенни Бланко
NTSB начала расследование смертельного ДТП с участием Ford Mustang Mach-E
Когда необходимо подкарливать гортензию?
Миролюбивые и ленивые: три самые спокойные породы кошек, которые не создадут проблем и хлопот
Когда шторы в комнате вешать запрещено
Science: слияние звёзд является причиной рождения туманности "Яйцо Дракона"
Московское метро будет застраховано компанией "Сбербанк страхование"
Как поступить, если вы опоздали на рейс
ОМС: как получить бесплатную справку о медицинских услугах через портал Госуслуги

Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС

1:58
Страхование

Каждый застрахованный может получить информацию о медицинских услугах, предоставленных ему за определенный период в различных медицинских учреждениях, в которых он получал помощь по полису ОМС. Также есть возможность узнать стоимость медицинской помощи, предоставленной бесплатно в рамках ОМС.

Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС
Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В соответствии с правилами обязательного медицинского страхования информирование граждан о перечне предоставленных им медицинских услуг и их стоимости осуществляется страховыми медицинскими организациями, где они застрахованы по ОМС. Это основывается на данных, предоставленных медицинскими учреждениями страховым медицинским организациям в виде реестров счетов за предоставленную медицинскую помощь.

Чтобы узнать перечень медицинских услуг и их стоимость, полученную в медицинских организациях, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" — "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". В данной справке будут указаны медицинские услуги, предоставленные за счет средств ОМС.

Эта справка, получаемая через портал "Госуслуги", предоставляется в информационных целях. Для получения официальной информации необходимо обратиться с письменным заявлением в страховую медицинскую организацию, где был оформлен полис ОМС или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту оказания медицинской помощи. Информация о перечне медицинских услуг и их стоимости предоставляется лично или направляется по почтовому адресу заявителя заказным письмом с уведомлением о доставке.

Если вы обнаружили записи о медицинских услугах, которые вы на самом деле не получали, вам следует обратиться в отдел защиты прав застрахованных вашей страховой медицинской организации или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление о наличии недостоверной информации необходимо подать письменно или через официальный веб-сайт.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
Как поступить, если вы опоздали на рейс
Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ в марте
Популярные методы подтяжки век: от ботокса до хирургии
Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать
Science: спинной мозг способен осуществлять независимое двигательное обучение
Mercedes-Benz EQS Sedan обновляется на 2025 год: новый дизайн и увеличение емкости батареи
В Сети появился трейлер новой летней комедии "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным в главных ролях
Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС
Роулинг намекнула, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон
Как выбрать коврик для ванной комнаты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников