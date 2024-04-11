Центробанк думает о том, как мотивировать водителей к покупке недорогих полисов каско

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Набиуллина: ЦБ подумает, как стимулировать продажи усечённого каско

2:03
Страхование

Банк России готов рассмотреть меры стимулирования автовладельцев к приобретению усечённых полисов каско, которые могли бы дополнить спектр защиты по ОСАГО. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы РФ в среду, Набиуллина изложила позицию Банка России по двум предложениям фракции ЛДПР по усовершенствованию ОСАГО.

Депутаты выступили с инициативой ввести обязательный новый страховой продукт для работников коммунальных служб, дорожных служб и служб доставки, чтобы обеспечить водителям защиту от риска падения деревьев и сосулек, а также от самокатчиков, работающих в службах доставки. Представители ЛДПР указали на то, что в подобных ситуациях потерпевшим приходится долго добиваться от виновных возмещения.

Также депутаты предложили внести в федеральный закон положения о покрытии полисом ОСАГО услуги эвакуации транспортного средства с места ДТП, если водитель не может сделать это самостоятельно.

Набиуллина отметила, что ЦБ проанализировал оба предложения и счёл затруднительным расширение ответственности в полисе ОСАГО на дорожные, коммунальные и иные службы.

"Вряд ли удастся в одном продукте соединить", — сказала она.

Глава Центробанка указала на противоречие в этой инициативе, предлагающей владельцу ОСАГО платить не только за свою ответственность, но и за ответственность "иных виновных лиц и служб", в то время как полис ОСАГО предусматривает только первое.

"Можно подумать, как стимулировать приобретение полиса каско, который уже страхует такие риски. Мы видим, что страховщики начали предлагать недорогой продукт, который страхует ограниченный круг рисков, спрос на такие полисы есть, в том числе по подержанным машинам. , — отметила Набиуллина.

Тема эвакуации автомобилей по ОСАГО взята "в проработку", добавила она.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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