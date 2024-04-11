Новый рекорд в истории. Ущерб от обрушения моста в Балтиморе может составить 4 млрд долларов

WP: страховая выплата от обрушения моста в Балтиморе может достичь рекордных $4 млрд

2:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой ущерб от обрушения автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе может достигнуть $4 млрд и побить исторический рекорд в морском страховании, сообщает The Washington Post.

Фото: wikimedia.org by Dharrah87 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным издания, восстановление Key Bridge может занять от 5 до 7 лет.

"Это самое большое востребование, которое мы, возможно, когда-либо увидим в морском страховании", — заявил WP старший директор североамериканского отделения международного рейтингового агентства Fitch Брайан Шнайдер.

Менеджер предположил, что ущерб от столкновения моста с судном может составить от $2 млрд до $4 млрд, что выше страховой выплаты $2 млрд после крушения круизного лайнера "Коста Конкордиа", который затонул у берегов Италии в 2012 году.

В страховую выплату войдут стоимость самого Key Bridge, расходы на его восстановление и разбор обрушившихся конструкций, а также выплаты родственникам погибших. Контейнеровоз "Дали", который врезался в опору моста, тоже был застрахован, подчеркнул Шнайдер.

Он также отметил, что порт Балтимора — одна из ведущих транспортных транспортных артерий США, используемых для экспорта автомобилей. Поставщики и транспортные компании, которые от этого пострадают, также могут рассчитывать на страховое возмещение из-за простоя.

Рейтинговое агентство Morningstar DBRS заявило WP, что обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки станет вызовом для страховых компаний, которым и так в последние годы приходится несладко из-за пандемии, украинского конфликта, возобновления активности сомалийских пиратов и атак хуситов в Красном море.

Столкновение грузового судна с автомобильным мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе произошло 26 марта. В результате некоторые части конструкции обрушились в реку, контейнеровоз тоже понёс значительный ущерб. При этом несколько автомобилей, находившихся на мосту в момент аварии, упали в воду, погибли шесть человек. Движение на Key Bridge оперативно перекрыли.