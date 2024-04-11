Фонд социального обеспечения необоснованно отклонил запрос молодой матери на выплату пособия на ребенка

В Калининском районе матери было отказано в получении пособия на ребенка из-за ее депозита в банке

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Фонд пенсионного и социального страхования был признан виновным в неправомерном отказе в выплатах социальной помощи жительнице Калининского района Саратовской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Речь идет о ежемесячной поддержке в связи с рождением и воспитанием детей. Женщина обратилась за помощью в марте 2023 года, но ей было отказано. Представители ведомства обосновали свое решение тем, что доход женщины от инвестиций превышает установленный прожиточный минимум. Однако нарушение заключалось в том, что сотрудники фонда сравнили текущий доход от депозита с устаревшим прожиточным минимумом за 2022 год.

Получив отказ, женщина обратилась за защитой к прокурорам, которые установили, что закон на ее стороне. В результате суд отменил неправомерное решение. В настоящее время гражданка получает стабильную поддержку. Кроме того, фонд выплатил ей 144 тысячи рублей в компенсацию за период с момента незаконного отказа до начала выплат по решению суда.