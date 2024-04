Исследование "Росгосстраха" и ВТБ: большинство жителей России тратят не более 500 тысяч рублей на ремонт своих дач

По результатам исследования, проведенного СК "Росгосстрах" и банком ВТБ, выяснилось, что большинство россиян редко занимаются ремонтом или обновлением интерьера на своих дачах. В среднем на эти цели тратится до полумиллиона рублей.

