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Исследование "Росгосстраха" и ВТБ: большинство жителей России тратят не более 500 тысяч рублей на ремонт своих дач

"Росгосстрах" и ВТБ: сколько россияне тратят на ремонт своих дач

Страхование

По результатам исследования, проведенного СК "Росгосстрах" и банком ВТБ, выяснилось, что большинство россиян редко занимаются ремонтом или обновлением интерьера на своих дачах. В среднем на эти цели тратится до полумиллиона рублей.

"Росгосстрах" и ВТБ: сколько россияне тратят на ремонт своих дач
Фото: unsplash.com by Nourdine Diouane is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Более половины опрошенных (59%) признали, что любят проводить время за городом, и 41% из них даже имеют собственный дачный участок. 61% респондентов посещают свою дачу 1-2 раза в месяц, ещё треть (33%) — каждые выходные, а 5% — постоянно проживают там.

Чтобы создать уютное место для отдыха, 23% опрошенных вложили до 1 миллиона рублей, включая затраты на покупку земли, ремонт дома и приобретение мебели. 61% потратили от 1 до 5 миллионов рублей, а 9% потратили от 5 до 10 миллионов рублей. Еще 7% вложили более 10 миллионов рублей.

В настоящее время 73% респондентов тратят ежемесячно до 10 тысяч рублей на содержание дачи, обновление интерьера и улучшение условий проживания. 24% тратят от 10 до 50 тысяч рублей, а еще 3% тратят более 50 тысяч ежемесячно.

Что касается ремонта, 3% респондентов проводят его чаще, чем раз в два года, 5% — раз в 3-5 лет, 24% — раз в 5-10 лет, а 54% — не чаще, чем раз в 10 лет. 14% пока ни разу не обновляли свои загородные дома. Большинство респондентов (63%) проводят ремонт для обновления интерьера, 7% — для перепланировки жилья, и еще 4% вынуждены делать ремонт после пожара или залива.

На ремонт дачи до 100 тысяч рублей тратят 12% респондентов, 69% — от 100 до 300 тысяч рублей, 11% — от 300 до 500 тысяч рублей, а еще 8% вложили более 500 тысяч рублей. При этом 57% россиян признались, что столкнулись с нехваткой денег на проведение ремонта. Из других проблем при ремонте 22% отметили не соответствующее качество выполненных работ, а 11% столкнулись с порчей стройматериалов.

Опрос также показал, что только 16% респондентов страхуют свою загородную недвижимость. Чаще всего выбирают базовое страхование имущества физических лиц (38%) или расширенный полис, включающий помимо конструктивных элементов строения также инженерное оборудование, отделку, мебель и домашнее имущество (39%). 18% опрошенных включают в договор страхования защиту земельного участка и других хозяйственных построек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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