Не только штрафы. Страховщик рассказал, какие последствия грозят водителю за езду без ОСАГО

"АльфаСтрахование": за езду без ОСАГО водитель заплатит штраф

2:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно действующему закону об ОСАГО, управляющее автомобилем лицо обязано иметь полис обязательного автострахования. Поездка без "автогражданки" — это нарушение закона. "АльфаСтрахование" рассказало, какие последствия грозят водителю, не имеющему при себе страховки.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как накажут за отсутствие ОСАГО

Водитель обязан предъявить полис ОСАГО по требованию инспектора ГИБДД. Если у автовладельца его не оказалось, сотрудник Госавтоинспекции выпишет штраф в размере от 500 до 800 рублей. Размер штрафа зависит от обстоятельств, из-за которых отсутствует полис (ст. 12.37 КоАП):

Водитель забыл ОСАГО дома. В этом случае наказание самое мягкое — предупреждение или штраф 500 рублей. Исключение — электронный полис: если он есть, то бумажный документ не нужен. Наличие Е-ОСАГО инспектор может проверить по базе РСА.

Водитель не оформлял полис. В этом случае инспектор выпишет штраф в размере 800 рублей. Предупреждением тут не отделаться.

Полис просрочен. По истечении срока действия договора ОСАГО водитель должен его продлить в той же или другой страховой компании. Если он этого не сделал, сотрудник ГИБДД выпишет штраф в размере 800 рублей.

Водитель управлял машиной в период, не предусмотренный полисом. ОСАГО можно оформить не на год, а, например, на летний период. За езду на машине в другое время нарушителю грозит штраф 500 рублей.

Полис ОСАГО есть, но водитель в него не вписан. ЗА такое нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

Другие последствия езды без ОСАГО

Штрафы — не единственное, чем может поплатиться водитель, не имеющий полиса. Если он станет виновником ДТП, то ему придётся выплачивать ущерб пострадавшей стороне из своего кармана. А если другой водитель подаст в суд, то с виновника аварии взыщут еще и моральный ущерб, и судебные издержки.