В Кузбассе врач-офтальмолог брал деньги с пациентов за операции предусмотренные в полисе ОМС

Врач-офтальмолог похитил более 120 тысяч рублей у своих пациентов

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Предварительно установлено, что в октябре 2023 года врач из медицинского учреждения в Междуреченском городском округе похитил средства у своих пациентов. Он проводил операции, которые входили в перечень услуг, оплачиваемых по обязательному медицинскому страхованию, но требовал дополнительную оплату от пациентов. В результате он незаконно получил более 120 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению.

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"Преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и приняты решения о возбуждении уголовных дел, которые соединены в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом", — прокомментировали ситуацию в региональном Следкоме.

Кроме того, он выманил от еще четырех пациентов 60 тысяч рублей, обещая выполнить операции с использованием импортных компонентов. Но оперативного вмешательства так и не последовало. В качестве меры пресечения было решено изолировать его от общества.

В настоящее время следователи активно собирают информацию о совершенных преступлениях и обсуждают вопрос о возмещении ущерба, причиненного пострадавшим.