Звоните в страховую. Адвокат рассказал, как добиться бесплатной медпомощи в случае отказа

Адвокат Винарёв: при отказе в бесплатной медпомощи жалуйтесь в страховую

3:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Отказ в бесплатной медпомощи правомерен только в случае, если процедура или приём специалиста не входят в список базовой и территориальной программ ОМС, рассказал рассказал aif.ru адвокат Владимир Винарёв.

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Что говорит закон

Адвокат напомнил, что, согласно ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.01.2024), органы государственной власти субъектов РФ утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Россиянин имеет право бесплатно получать по ОМС все услуги, которые входят в базовую и территориальную программы медицинской помощи. Базовая предусматривает бесплатное лечение и профилактику. Территориальные программы дополняют базовую и зависят от бюджета и возможностей субъекта РФ.

Согласно постановлению Правительства РФ № 2497, терапевт обязан принять застрахованного в течение 24 часов, а специалист узкого профиля — в течение 14 рабочих дней.

Плановую госпитализацию также обязаны провести в течение 14 рабочих дней с момента выдачи направления и в течение 7 дней - пациентам с онкологическими заболеваниями. Экстренная оказывается бесплатно и безотлагательно даже при отсутствии у человека полиса ОМС (Федеральный закон № 323-ФЗ).

Нарушение этих сроков незаконно, подчеркнул Винарёв.

Обратитесь к страховщику

При отказе первым делом нужно обратиться в свою страховую компанию, посоветовал эксперт. Её название указано в медицинском полисе и в личном кабинете на Госуслугах. Контакты для связи можно найти там же либо на сайте страховщика.

В страховой можно уточнить, входят ли требуемая процедура или приём в программу ОМС и где можно их получить.

В каждой страховой медицинской компании есть страховые представители, которые занимаются защитой застрахованных по ОМС граждан. Они обязаны дать консультацию и принять жалобу на доступность и качество медицинской помощи, рассказал Винарёв.

Как написать жалобу

Жалобу можно написать в свободной форме. В ней обязательно указываются: наименование и адрес страховой компании, ФИО гражданина, его почтовый адрес, ФИО отказавшего в бесплатной помощи врача, название и адрес поликлиники. Также в жалобе нужно описать проблему (по которой необходима процедура или консультация), указать свои требования, перечислить список приложений и поставить дату и подпись.

К жалобе следует приложить письменный отказ главного врача медучреждения и свою медицинскую документацию, которая подтверждает необходимость требуемых процедур или консультаций, пояснил адвокат.

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», главврач обязан выдать гражданину письменный отказ. Если он не хочет этого делать, это нужно отметить в жалобе. В этом случае страховщик запросит информацию у поликлиники, рассказал эксперт.