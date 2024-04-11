Преимущества и риски: всё, что нужно знать о накопительном страховании жизни

Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках накопительного страхования

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Накопительное страхование жизни представляет собой долгосрочное финансовое обязательство, которое требует взвешивания его преимуществ и недостатков перед принятием решения.

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Среди очевидных преимуществ НСЖ можно выделить следующие:

Гарантированное покрытие жизни. Как только клиент вносит первый взнос страховой компании, его жизнь становится застрахованной на всю сумму полиса НСЖ. Возможность дополнительного страхования. Застрахованное лицо имеет возможность заключить дополнительное соглашение с компанией, чтобы защитить себя от различных рисков. Стимул к накоплению. Полис НСЖ способствует дисциплинированию клиента, помогая ему регулярно откладывать определенную сумму, что облегчает достижение поставленных финансовых целей. Безопасность средств. Страховые выплаты невозможно конфисковать или арестовать, обеспечивая финансовую защиту в случае банкротства или смерти застрахованного лица. Ускоренная выплата. В случае смерти застрахованного лица наследники могут получить компенсацию от страховой компании уже через месяц.

Однако следует также учитывать и недостатки данного вида страхования:

Низкая доходность или ее отсутствие на протяжении длительного периода, поскольку деньги просто лежат на счету. Возможность отказа в выплате, если гибель застрахованного лица не входит в список рисков, предусмотренных в договоре. Обязательность регулярных взносов, при их пропуске или просрочке страховая компания имеет право расторгнуть договор или применить штрафные санкции. Уменьшение страховой суммы при наличии дополнительных рисков и дополнительная плата за страхование от них. Дополнительные расходы в случае досрочного расторжения договора со страховой компанией.