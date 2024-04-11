Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовится Hyundai Ioniq 6 N: что ждать от нового высокопроизводительного седана
10 модных способов носить сапоги с платьями: вдохновляйтесь стилем
Теннисиста Кортеса на 15 лет отстранили от игр за "договорняки"
Китайские автозаводы показали уровень загрузки более 70% в 2023 году
Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте
Говорим о необычных сортах базилика
Врач Незванова: при аллергии нужно отказаться от красного вина
APL: в Японии создали материал для магнитной левитации без источника энергии
Карамельно-банановая овсяная каша на молоке: сладкоежки будут довольны
Преимущества и риски: всё, что нужно знать о накопительном страховании жизни

Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках накопительного страхования

1:47
Страхование

Накопительное страхование жизни представляет собой долгосрочное финансовое обязательство, которое требует взвешивания его преимуществ и недостатков перед принятием решения.

Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках накопительного страхования
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Среди очевидных преимуществ НСЖ можно выделить следующие:

  1. Гарантированное покрытие жизни. Как только клиент вносит первый взнос страховой компании, его жизнь становится застрахованной на всю сумму полиса НСЖ.
  2. Возможность дополнительного страхования. Застрахованное лицо имеет возможность заключить дополнительное соглашение с компанией, чтобы защитить себя от различных рисков.
  3. Стимул к накоплению. Полис НСЖ способствует дисциплинированию клиента, помогая ему регулярно откладывать определенную сумму, что облегчает достижение поставленных финансовых целей.
  4. Безопасность средств. Страховые выплаты невозможно конфисковать или арестовать, обеспечивая финансовую защиту в случае банкротства или смерти застрахованного лица.
  5. Ускоренная выплата. В случае смерти застрахованного лица наследники могут получить компенсацию от страховой компании уже через месяц.

Однако следует также учитывать и недостатки данного вида страхования:

  1. Низкая доходность или ее отсутствие на протяжении длительного периода, поскольку деньги просто лежат на счету.
  2. Возможность отказа в выплате, если гибель застрахованного лица не входит в список рисков, предусмотренных в договоре.
  3. Обязательность регулярных взносов, при их пропуске или просрочке страховая компания имеет право расторгнуть договор или применить штрафные санкции.
  4. Уменьшение страховой суммы при наличии дополнительных рисков и дополнительная плата за страхование от них.
  5. Дополнительные расходы в случае досрочного расторжения договора со страховой компанией.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Последние материалы
Кинологи рассказали, в какие игры нужно играть с собакой
История таинственного замка Эребру
Рецепт скраба для губ: сахар и кокосовое маслом для невероятной мягкости
Hyundai готовит Ioniq 5 N для Pikes Peak: электро-SUV на горе
Для чего нужна закладная на квартиру при ипотеке
Исследование ВСК: наиболее распространенные заболевания у кошек и собак в России
Рассказываем как вырастить дыню
Кинологи ответили, как погода влияет на собак
Овечкин о своем рекорде с 30 голами: "Это довольно большая цифра"
Lamborghini раскрывает последнюю модель Huracan STJ: вы не поверите, что произойдет дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников