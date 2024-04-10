"РСХБ-Страхование" оказывает экстренную поддержку пострадавшим от паводка в Орске Оренбугрской области

"РСХБ-Страхование" урегулирует ущерб пострадавшим в Орске в упрощённом порядке

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

В связи с публичным объявлением режима ЧС из-за паводка в Орске Оренбургской области СК "РСХБ-Страхование" заявила об упрощении процедуры урегулирования убытков пострадавшим, сообщает АСН.

В компании сократили пакет требуемых от страхователей документов и уменьшили сроки рассмотрения обращений граждан по поводу возмещения ущерба, рассказали в "РСХБ-Страховании", отметив, что имущественный портфель страховщика в пострадавших от паводка регионах Оренбургской области составляет порядка 1500 объектов.

Информация о необходимых действиях граждан, получивших ущерб от наводнения, размещена на сайте компании, также действует специальная телефонная линия.

Страховщик сообщил, что на сегодняшний день уже зафиксировано несколько обращений от пострадавших аграриев, которые страховали имущество в компании. Общая площадь застрахованных "РСХБ-Страхованием" сельскохозяйственных площадей в Оренбургской области составляет 27,8 тыс. га.

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