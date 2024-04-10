Обязательное страхование жилья: новая инициатива для защиты владельцев недвижимости

В России становится актуальным вопрос о введении обязательного страхования жилья аналогично автомобильному. Эту инициативу высказал адвокат Владимир Постанюк.
По его мнению, данная инициатива особенно важна в контексте последних событий в Орске, связанных с масштабным наводнением.
"В результате подобных трагедий тысячи людей остаются буквально ни с чем, теряя все то, что они наживали годами и десятилетиями. Жителям Орска помогает государство, но не всегда поддержка федеральных и региональных властей позволяет в полной мере восстановить утраченное имущество", — отметил эксперт.
Постанюк считает, что ситуация требует пересмотра правил, касающихся интересов владельцев жилья, пострадавших от стихийных бедствий.
"Одно из моих предложений — обязательное страхование жилых объектов недвижимости: домов и квартир. Это можно делать по аналогии с автомобилями, которые страхуются в России в обязательном порядке. Но стоимость страховки должна быть доступной для каждого собственника. Ведь если автомобили покупают те, кто может себе это позволить, то владельцами жилья являются и пенсионеры, и инвалиды, и многодетные семьи, просто малообеспеченные граждане", — пояснил он.
Эксперт также подчеркнул, что подобные ситуации происходят редко, поэтому стоимость страховки может быть минимальной.
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