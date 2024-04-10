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Защищает имущество, а не людей. Эксперты рассказали, как работает страхование бизнеса от терактов

АКРА: страховка от теракта в первую очередь защищает имущество организации

2:37
Страхование

Из-за теракта в "Крокусе Сити Холле" спрос бизнеса на страхование от терактов в последние две недели вырос на 20–100%. Специалисты по страхованию рассказали Известиям, с чем это связано и от чего защищает такая страховка. 

АКРА: страховка от теракта в первую очередь защищает имущество организации
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

О скачке спроса бизнеса на страхование от теракта "Известиям" сообщили такие крупные российские игроки, как "АльфаСтрахование", "Согласие", "Югория", "Зетта Страхование" и "Совкомбанк Страхование". По их данным, за страховкой стали чаще обращаться промышленные предприятия, бизнес-центры и МФК.

Трагедии, подобные "Крокусу", вызывают у бизнеса и простых граждан закономерное желание защитить себя, в том числе покупкой страхового полиса, отметил Всероссийский союз страховщиков (ВСС). С ним согласился и замгендиректора страхового консультанта АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов, подчеркнувший, что угроза терактов способствует росту спроса на такое покрытие.

При этом страхование от террористических рисков по большинству объектов сегодня очень ограничено или совсем отсутствует, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его словам, это связано с тем, что бизнес не был готов платить за него, а страховщики, в свою очередь, не могли сформировать полноценные портфели таких рисков и предложить клиентам приемлемые тарифы. Теперь эта ситуация может измениться, полагает Бредихин. 

Как работает страховка от терактов

Цена страховки о террористических рисков зависит от расположения страхуемого объекта, его промышленного назначения и стоимости оборудования и имущества, рассказал глава департамента страхования промышленных рисков ПАО СК «Росгосстрах» Кирилл Попов.

Он подчеркнул, что тарифы на такой полис могут варьироваться от 0,2 до 2-3% от максимальной суммы выплаты.

Бредихин, в свою очередь, пояснил, что страховка от терактов и диверсий прежде всего защищает имущество компаний. По мнению эксперта, чтобы обеспечить защиту людей, необходим закон об обязательном страховании ответственности организаторов массовых мероприятий, который сейчас активно обсуждается в Госдуме.

В пресс-службе ВСС рассказали, что согласно такому закону владельцы объектов массового пребывания людей должны будут обеспечивать покрытие ущерба жизни и здоровью граждан независимо от вины владельца в случившемся. На данный момент речь идёт о лимите страховой выплаты в 2-3 млн рублей на одного потерпевшего, отметили в союзе.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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