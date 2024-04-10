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"Будут проходить тест". В России борются с недобросовестной продажей инвестиционного страхования жизни

ЦБ планирует ввести тестирование при заключении договоров ИСЖ и НСЖ

3:09
Страхование

Банк России в последние годы предпринимает меры по защите инвесторов, покупающих продукты страхования жизни, рассказала "Известиям" юрист, начальник правового отдела "СберСтрахования жизни" Кристина Найко.

ЦБ планирует ввести тестирование при заключении договоров ИСЖ и НСЖ
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам эксперта, для этого ЦБ разделил клиентов на квалифицированных (им доступны более сложные инструменты) и неквалифицированных. Кроме того, он обязал страховщиков информировать пользователей об особенностях и рисках продаваемых полисов. Если клиенту не дали достаточно разъяснений, он имеет право отказаться от оформленного продукта страхования, объяснила Найко.

Меры уже принесли свои плоды: количество жалоб на недобросовестные практики в сфере страхования жизни снизилось в 2023 году с 1,1 тыс. до 700, рассказала юрист.

Найко отметила, что на этом Центробанк не остановился: с 1 апреля страховщиков лишили права отказывать клиентам в выплате дохода по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни по причине санкционной блокировки платежей от иностранных контрагентов.

По её словам, далее регулятор планирует ввести обязательное тестирование при покупке этих видов полисов.

"С 1 октября этого года для всех, кто захочет купить договор страхования жизни с инвестиционной составляющей (полисы ИСЖ или НСЖ), введут тестирование на знание продукта. Предполагается, что проверка будет включать два блока вопросов — на самооценку клиента и выяснение его истории взаимодействия с какими-либо финансовыми инструментами, а также на понимание сути заключаемого договора", — рассказала эксперт.

Первая часть теста позволит определить риск-поведение клиента и его отношение к различным ситуациям, например, к тому, что он не получит доход при инвестировании средств. Во второй части будут вопросы, которые помогут прояснить, понимает ли потенциальный покупатель финансового продукта его суть и готов ли он вкладывать в него деньги, пояснила юрист.

"Например, человека могут спросить, что такое выкупная сумма полиса, что входит в страховое покрытие, гарантирован ли инвестиционный доход. Правильно ответить сможет только тот, кто знает особенности таких полисов и принцип их работы. И только после успешного прохождения теста потребителю разрешат заключать договор страхования жизни", — пояснила Найко.

Юрист отметила, что "СберСтрахование" жизни поддерживает идею с тестированием. При этом важно настроить процесс так, чтобы не было сомнений в его надежности, подчеркнула она. По словам Найко, опасения вызывает то, что количество пересдач теста не ограничено, поэтому клиент сможет рано или поздно пройти его путём перебора вариантов. Кроме того, возможна утечка правильных ответов, что также поможет пройти тест человеку, не обладающему нужным уровнем знаний, добавила эксперт.

Также юрист указала на необходимость самим страховым компаниям бороться с недобросовестными продажами страховых продуктов, максимально подробно и понятно рассказывая клиентам о сложных финансовых инструментах.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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