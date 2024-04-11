Исследование Страхового Дома ВСК: собаки и кошки — лидеры среди россиян, основные заболевания и тенденции обращений

Исследование ВСК: наиболее распространенные заболевания у кошек и собак в России

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно данным от Страхового Дома ВСК, наиболее популярными домашними питомцами среди россиян остаются кошки и собаки, которые собирают в себе 20% и 70% соответственно из всех случаев обращений по страхованию домашних животных.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чаще всего собакам дают экзотические имена, такие как Олис или Харлей, в то время как для кошек предпочитают традиционные русские имена, среди которых самым распространенным является Василий. Москва и Иркутск выделяются как города с наибольшим числом обращений к ветеринарам.

По информации от Страхового Дома ВСК, в Москве зарегистрировано большинство обращений к ветеринарам, составляющее 44%, а еще 22% обращений приходится на Иркутскую область.

Практически во всех случаях помощь у ветеринаров запрашивают хозяева самцов, при этом 55% заявок подают мужчины.

Среди пород собак, наиболее часто страдающих от заболеваний в России, выделяются карельская лайка (50%), немецкий шпиц (14%), боксер (13%) и неаполитанский мастиф (10%). Среди кошек наибольшие проблемы со здоровьем у короткошерстных экзотических пород (более 50%). Почти половина питомцев (44%) сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем уже в возрасте до 1 года.

Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются домашние питомцы, являются отит (23% обращений), несчастные случаи, такие как конфликты между животными или травмы от сторонних предметов (22%), проблемы с почками и циститы (20%), простудные заболевания (11%), отравления (10%) и инфекционные заболевания кожи (9%).

Большинство обращений по проблемам со здоровьем у питомцев приходится на осень: 44% в октябре и 22% в сентябре.