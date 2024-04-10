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СберСтрахование: россияне готовы тратить на автомобили 1,1 млн рублей в этом году, на 20% больше, чем год назад

Россияне намерены потратить на покупку автомобиля на 20% больше, чем в предыдущем году

Страхование

В текущем году россияне показывают готовность к увеличению расходов на покупку автомобилей, сумма достигает 1,1 миллиона рублей, что на 20% превышает уровень предыдущего года. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного компанией "СберСтрахование", которая опросила жителей 37 крупных городов России с населением более 500 тысяч человек.

Россияне намерены потратить на покупку автомобиля на 20% больше, чем в предыдущем году
Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Около 88% опрошенных планируют покупку подержанного автомобиля и готовы потратить в среднем 556 тысяч рублей на эту цель. Однако 12% респондентов рассматривают возможность покупки нового автомобиля и готовы выделить на это значительно большую сумму — 1,6 миллиона рублей. Пропорция между покупателями новых и подержанных автомобилей осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Интерес к автомобилям отечественных производителей вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом, причем Lada стала лидером в списке потребительских предпочтений, рассматриваемых для покупки 17% россиян. За ней следуют Toyota (9%), Nissan (6%) и Renault (6%).

При выборе автомобиля 67% опрошенных оценивают в первую очередь соотношение цены и качества. Меньшее внимание уделяется престижу (2%) и дизайну (3%) будущего автомобиля. Среди предпочтений 51% респондентов отдают предпочтение седанам, 16% — универсалам, 7% — пикапам и хэтчбекам.

Наибольшее число жителей Севастополя (30%) и Ростова-на-Дону (20%) высказали намерение приобрести автомобиль, в то время как в Махачкале это число составляет лишь 9%. При этом 19% россиян планируют взять кредит на приобретение автомобиля. Среди тех, кто рассматривает возможность кредитования, 32% предпочли бы взять кредит на срок от 2 до 3 лет.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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