СберСтрахование: россияне готовы тратить на автомобили 1,1 млн рублей в этом году, на 20% больше, чем год назад

В текущем году россияне показывают готовность к увеличению расходов на покупку автомобилей, сумма достигает 1,1 миллиона рублей, что на 20% превышает уровень предыдущего года. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного компанией "СберСтрахование", которая опросила жителей 37 крупных городов России с населением более 500 тысяч человек.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication