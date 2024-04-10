Закон о страховании государственных охотничьих инспекторов в Петербурге был окончательно утвержден депутатами Законодательного Собрания

Сегодня, 10 апреля, в третьем и окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили законопроект о страховании охотничьих инспекторов. Эту информацию предоставил корреспондент издания "Форпост".
Соответствующие полномочия по реализации этой инициативы будут переданы правительству Северной столицы.
Согласно новому закону, будут предоставлены меры защиты для работников, выполняющих служебные обязанности охотничьих инспекторов, в случае гибели или получения ими инвалидности. Сумма возмещений может достигать до 1,5 миллиона рублей.
В настоящее время функции охотничьих инспекторов в Петербурге осуществляются государственными служащими в сфере охраны окружающей среды.
Законопроект получил поддержку 47 депутатов в результате голосования. После этого он будет направлен на подписание губернатору Александру Беглову.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.