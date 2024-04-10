Закон о страховании государственных охотничьих инспекторов в Петербурге был окончательно утвержден депутатами Законодательного Собрания

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили законопроект о страховании охотничьих инспекторов

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сегодня, 10 апреля, в третьем и окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили законопроект о страховании охотничьих инспекторов. Эту информацию предоставил корреспондент издания "Форпост".

Фото: commons.wikimedia.org by ДмитрийГурьянов is licensed under CC BY-SA 3.0

Соответствующие полномочия по реализации этой инициативы будут переданы правительству Северной столицы.

Согласно новому закону, будут предоставлены меры защиты для работников, выполняющих служебные обязанности охотничьих инспекторов, в случае гибели или получения ими инвалидности. Сумма возмещений может достигать до 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время функции охотничьих инспекторов в Петербурге осуществляются государственными служащими в сфере охраны окружающей среды.

Законопроект получил поддержку 47 депутатов в результате голосования. После этого он будет направлен на подписание губернатору Александру Беглову.