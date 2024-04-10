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Спрос на страховку от террористических действий среди бизнеса вырос на 20–100% после трагедии в «Крокусе»

Страховые компании отметили рост спроса на страховки от терактов после трагедии в "Крокусе"

1:51
Страхование

В "Альфа Страховании" количество запросов на включение данного риска увеличилось почти вдвое, сообщила руководитель управления страхования имущества юридических лиц компании Ирина Волжанина. Она прогнозирует продолжение этой тенденции.

Страховые компании отметили рост спроса на страховки от терактов после трагедии в "Крокусе"
Фото: YouTube by CBC TV

Также отмечено повышение спроса в "Югории" за последние две недели. Общее количество запросов на включение риска терроризма в полисы и запросов на соответствующие тарифы увеличилось на 20%. Однако в европейской части России рост более значительный — спрос вырос на 90%, заявили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора компании "Абсолют Страхование" Михаила Алексеева, спрос возрос со стороны бизнес-центров и многофункциональных комплексов, которые часто объединяют в себе торговые, офисные и гостиничные помещения. Он также отметил, что примерно 12-15% от общего числа застрахованных мест уже рассматривают возможность дополнительной защиты от террористических угроз.

Ранее компания предоставляла небольшое покрытие этого риска, обычно до 20 млн рублей, иногда — до 100 млн рублей. Но сейчас клиенты требуют увеличить его до 1 млрд рублей, пояснил Михаил Алексеев.

Количество запросов на включение риска терроризма действительно увеличилось после события в Красногорске, подтвердил заместитель генерального директора по продажам non-life ГК "Зетта Страхование" Кирилл Якимишен. Эта тенденция заметна как среди существующих клиентов, так и среди новых запросов.

Подтверждение данной тенденции поступило также из "Согласия". Они отметили, что наиболее востребованное страхование в промышленных предприятиях. При этом рост запросов на подключение этих рисков отмечался и после других значимых событий. Однако говорить о системном спросе пока рано, сообщает портал "Известия".

 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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