Спрос на страховку от террористических действий среди бизнеса вырос на 20–100% после трагедии в «Крокусе»

Страховые компании отметили рост спроса на страховки от терактов после трагедии в "Крокусе"

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

В "Альфа Страховании" количество запросов на включение данного риска увеличилось почти вдвое, сообщила руководитель управления страхования имущества юридических лиц компании Ирина Волжанина. Она прогнозирует продолжение этой тенденции.

Фото: YouTube by CBC TV

Также отмечено повышение спроса в "Югории" за последние две недели. Общее количество запросов на включение риска терроризма в полисы и запросов на соответствующие тарифы увеличилось на 20%. Однако в европейской части России рост более значительный — спрос вырос на 90%, заявили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора компании "Абсолют Страхование" Михаила Алексеева, спрос возрос со стороны бизнес-центров и многофункциональных комплексов, которые часто объединяют в себе торговые, офисные и гостиничные помещения. Он также отметил, что примерно 12-15% от общего числа застрахованных мест уже рассматривают возможность дополнительной защиты от террористических угроз.

Ранее компания предоставляла небольшое покрытие этого риска, обычно до 20 млн рублей, иногда — до 100 млн рублей. Но сейчас клиенты требуют увеличить его до 1 млрд рублей, пояснил Михаил Алексеев.

Количество запросов на включение риска терроризма действительно увеличилось после события в Красногорске, подтвердил заместитель генерального директора по продажам non-life ГК "Зетта Страхование" Кирилл Якимишен. Эта тенденция заметна как среди существующих клиентов, так и среди новых запросов.

Подтверждение данной тенденции поступило также из "Согласия". Они отметили, что наиболее востребованное страхование в промышленных предприятиях. При этом рост запросов на подключение этих рисков отмечался и после других значимых событий. Однако говорить о системном спросе пока рано, сообщает портал "Известия".