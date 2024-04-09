Полюбили страховаться. Названы самые популярные виды страховок среди российской молодёжи

Исследование: более 60% молодых россиян доверяют страховым компаниям

3:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

Более 60% россиян в возрасте от 18 до 30 лет доверяют страховым компаниям и более 50% удовлетворены их работой, следует из совместного исследования Финансового университета при Правительстве РФ и компании "Ингосстрах". Об этом сообщает "Российская газета".

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Результаты исследования говорят о том, что молодёжь в России относится к страхованию положительно. 61,1% опрошенных выразили полное или частичное доверие к страховым компаниям. Наибольший уровень доверия зафиксирован в Воронеже (75%), Москве (71%), Краснодаре (70%), Тольятти (70%), Ижевске (66%) и Ульяновске (66%). При этом женщины склонны доверять страховщикам, чем мужчины (64% против 59%). Более половины (53,8%) признались, что удовлетворены работой страховых компаний.

18,6% молодых россиян считают страховку инструментом защиты от опасности, 12,1% видят в ней средство сохранения имущества, а 8,4% воспринимают страхование как способ обеспечения спокойствия и чувства защищенности. 7,1% респондентов считают страхование инструментом защиты жизни и здоровья. Меньшая часть опрошенных (1,7%) воспринимают его как средство накопления.

57,2% опрошенных пользовались различными видами страхования — среди них 59% женщин и 56% мужчин. Чаще всего страховые полисы приобретали жители Ярославля (81%), Воронежа (70%), Санкт-Петербурга (67%), Тольятти (67%), Москвы (65%), Краснодара (65%) и Самары (62%).

"Большинство опрошенных (50,2%) пользуются страховкой ОСАГО. За страхованием квартиры, дома, дачи и домашнего имущества обращаются 20,3% респондентов. Интерес к кредитному и ипотечному страхованию жизни проявляют 11,1% участников опроса, в то время как 9,2% предпочитают оформить страховку от несчастного случая", — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Он добавил, что среди молодёжи популярны и другие виды страхования: каско используют 8,2%, ДМС — 7,2%, полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) — 6,8% опрошенных.

Желание получить дополнительные знания в области страхования выразили 27,2% опрошенных, особенно жители Оренбурга (92%), Новокузнецка (57%), Кирова (56%), Махачкалы (53%), Астрахани (51%) и Воронежа (50%). Больше всего молодых россиян интересуют знания в сфере ОСАГО (43,9%), ДМС (20%) и каско (13,8%).

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