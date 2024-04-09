Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подкормка растений яичной скорлупой
Адвокат Жорин высказался об атаках на российских звёзд
Диетолог Подымникова рассказала, сколько бананов можно есть в день
Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс
Минспорта Украины освободило от мобилизации футболистов пяти клубов страны
Врач Раченкова: паводок привел к ухудшению воды, что вызвало вспышку инфекции в Орске
Стало известно, почему коты пристают в самые неподходящие моменты
Ученые обнаружили, что мозг во время сна "парализует" движения тела
Клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком: простой рецепт
"Детали не разглашаются". Страховщик рассказал, что в Калининграде минимум один торговый центр застрахован от теракта

"Росгосстрах": минимум один калининградский ТЦ застрахован от теракта

1:24
Страхование

Как минимум один торговый центр в Калининграде включил в свой страховой полис террористические риски, сообщила "Клопс" директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Калининградской области Наталья Балыбердина.

"Росгосстрах": минимум один калининградский ТЦ застрахован от теракта
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт отметила, что все крупные торговые объекты Калининграда застрахованы от разных происшествий, но детали договоров страхования не разглашаются.

"Во всех ли полисах есть риск ГО и терроризм и какие установлены по ним лимиты выплат — скажет только собственник или договор. У нас застрахован один из крупных торговых и бизнес-центров, находящихся в центре города. Да, там есть риски ГО и теракт", — рассказала Балыбердина.

Представитель "Росгосстраха" добавила, что компания отказалась от страхования нескольких крупных торговых центров после оценки состояния систем пожарной безопасности. Собственникам объектов выданы подробные рекомендации по исправлению недочётов, отметила она.

"Насколько нам известно, сейчас эти ТЦ застрахованы в других СК, информации о том, устранены ли нарушения, у нас нет", — сказала Балабердина.

По словам топ-менеджера, после теракта в подмосковном "Крокусе Сити Холле" обращений с запросами о страховании гражданской ответственности и террористических рисков от владельцев торговых или концертных площадок в Калининградской области в "Росгосстрах" не поступало.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс
Минспорта Украины освободило от мобилизации футболистов пяти клубов страны
Врач Раченкова: паводок привел к ухудшению воды, что вызвало вспышку инфекции в Орске
Стало известно, почему коты пристают в самые неподходящие моменты
Ученые обнаружили, что мозг во время сна "парализует" движения тела
Клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком: простой рецепт
Экономист Беляев: ключевую ставку раньше лета не снизят
"Росгосстрах": минимум один калининградский ТЦ застрахован от теракта
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки
На глубине 700 км под поверхностью Земли обнаружен гигантский океан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников