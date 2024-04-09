"Детали не разглашаются". Страховщик рассказал, что в Калининграде минимум один торговый центр застрахован от теракта

"Росгосстрах": минимум один калининградский ТЦ застрахован от теракта

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Как минимум один торговый центр в Калининграде включил в свой страховой полис террористические риски, сообщила "Клопс" директор филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Калининградской области Наталья Балыбердина.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт отметила, что все крупные торговые объекты Калининграда застрахованы от разных происшествий, но детали договоров страхования не разглашаются.

"Во всех ли полисах есть риск ГО и терроризм и какие установлены по ним лимиты выплат — скажет только собственник или договор. У нас застрахован один из крупных торговых и бизнес-центров, находящихся в центре города. Да, там есть риски ГО и теракт", — рассказала Балыбердина.

Представитель "Росгосстраха" добавила, что компания отказалась от страхования нескольких крупных торговых центров после оценки состояния систем пожарной безопасности. Собственникам объектов выданы подробные рекомендации по исправлению недочётов, отметила она.

"Насколько нам известно, сейчас эти ТЦ застрахованы в других СК, информации о том, устранены ли нарушения, у нас нет", — сказала Балабердина.

По словам топ-менеджера, после теракта в подмосковном "Крокусе Сити Холле" обращений с запросами о страховании гражданской ответственности и террористических рисков от владельцев торговых или концертных площадок в Калининградской области в "Росгосстрах" не поступало.