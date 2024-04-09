В Красноярске директора "Киб-Орто" задержали по делу о мошенничестве с протезами для инвалидов

Задержан директор красноярской фирмы, изготавливающей протезы для инвалидов

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В Красноярске продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве, заведённое в отношении владелицы "Киб-Орто", изготавливающей протезы для инвалидов. Об этом сообщили в следкоме Красноярского края.

Фото: navy.mil by Трэвисом К. Мендоса is licensed under public domain

В краевом центре задержана мать предпринимательницы, которая на момент совершения преступления занимала должность директора "Киб-Орто".

По версии следствия, в ноябре 2021 года и в июле 2022 года региональное отделение Фонда социального страхования РФ заключило с фирмой два контракта на поставку высокотехнологичных протезов для двоих инвалидов — взрослого и ребёнка.

Чтобы выиграть тендер, при подаче заявки бизнесмен искусственно занизила цену контрактов с 2,4 млн и 1,9 млн р. до 500 тысяч рублей и 800 тысяч рублей. Заключив контракты, сотрудники "Киб-Орто" убеждали инвалидов отказаться от протезов из-за их низкого качества и предлагали взамен оформить договоры займа на приобретение протезов стоимостью более 4,6 млн рублей каждый, сообщает "Комсомольская правда".

Двое инвалидов отказались получать средства реабилитации по контрактам и подали заявки в фонд соцстрахования на выплату компенсаций за приобретенные протезы по завышенной стоимости. Полученные деньги они передали обвиняемым.

На подозреваемых заведено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Свою вину они не признали. Расследование продолжается.

Ранее Минздрав предупредил россиян о новой схеме мошенничества с "заменой" полисов ОМС.