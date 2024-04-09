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Госкомитет по биоресурсам Татарстана отсудил у "Росгосстраха" 80 тысяч рублей за мёртвого лося

В Татарстане "Росгосстрах" заставят заплатить за мёртвого лося

1:20
Страхование

Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам выиграл суд у СК «Росгосстрах» из-за сбитого лося, сообщает inkazan.ru. ссылаясь на картотеку Арбитражного суда региона.

В Татарстане "Росгосстрах" заставят заплатить за мёртвого лося
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо is licensed under public domain

Судебное разбирательство завершилось на днях, хотя ДТП произошло ещё в 2023 году. На трассе Казань — Оренбург в Рыбно-Слободском районе перед едущим Nissan Almera на 75 км возник лось. Водитель применил экстренное торможение, но не смог избежать аварии.
 
Сотрудники ГИБДД установили, что на дороге находилось раненое животное. Автовладельца признали невиновным, а случай — страховым. Сотрудники госкомитета по биоресурсам утилизировали мёртвого лося и обратились в "Росгосстрах" за компенсацией ущерба охотничьим угодьям Татарстана в размере 80 тысяч рублей.
 
Страховщик в выплате отказал, и госкомитет подал на компанию в суд. "Росгосстрах" просил отказать в иске на основании того, что ведомство не предоставило документы, подтверждающих его полномочия. Также страховщик указал на то, что истец якобы не наделен правом требования.
 
Суд тем не менее принял сторону истца и предписал "Росгосстраху" выплатить 80 тысяч рублей компенсации и госпошлину.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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