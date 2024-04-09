"Найти ответственное лицо". Юрист объяснил, как автовладельцам получить компенсацию ущерба из-за паводка

Юрист Попов: компенсация ущерба при затоплении автомобиля зависит от причины

3:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

Возможность получения страховой выплаты за машину, пострадавшую от паводка, зависит от причины подтопления, рассказал aif.ru автоюрист Николай Попов.

Фото: flickr.com by Геологическая служба США is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Компенсирует ли каско ущерб от паводка

Эксперт подчеркнул, что обычно полисы каско не покрывают ущерб, нанесённый автомобилю стихийными бедствиями: таянием снега, сильными ливнями и т. д.

Однако в случае прорыва дамбы, произошедшего из-за халатности ответственных лиц, решение страховой компании будет зависеть от итогов расследования, отметил Попов. По его словам, если будет установлено виновное лицо, то речь уже может идти не о стихийном бедствии, а об ущербе. В этом случае владелец каско должен сообщить страховщику о наступлении страхового случая и потребовать компенсации.

"При этом лучше всё это сделать сразу, чтобы не пропустить сроки предъявления требований. Скорее всего, по своей воле страховая даже в этом случае платить откажется. Поэтому нужно будет обращаться с требованием компенсации в суд", — рассказал автоюрист.

Заплатит ли страховая за гидроудар

Если в договоре страхования указано, что гидроудар не является страховым случаем, то страховщик не заплатит за ущерб, объяснил эксперт. При этом есть случи, когда гидроудар происходил потому, что коммунальные службы не следили за вверенной ей территорией, например, не чистили ливнёвки, рассказал он.

Если такое произошло, автовладелец должен вызвать полицию и зафиксировать происшествие, посоветовал юрист.

"До ее приезда машину никуда не перепарковываем, ничего не трогаем. Пока ждем полицию, сообщаем о происшествии в страховую компанию. Затем делаем фото и видео с обязательной привязкой к местности (адреса близлежащих домов, дорожные указатели и прочее). Полицейские должны в присутствии двух свидетелей оформить акт осмотра. В протоколе указываются все детали произошедшего, а также состояние территории, где был припаркован автомобиль. Если были засоры стоков или другие признаки нарушения норм технической эксплуатации участка, это тоже должно быть зафиксировано в акте", — рассказал Попов.

После этого водителю нужно получить справку из МЧС или Гидрометцентра о том, что они в указанный день рассылали предупреждение об обильных осадках, а также оценить стоимость восстановительного ремонта, отметил юрист. Затем автовладелец должен написать заявление в администрацию населенного пункта, в котором произошло затопление машины.

"Скорее всего, в удовлетворении требований водителю откажут. Тогда нужно подавать в суд. Как правило, привлекаются два ответчика — администрация населенного пункта и ведомство, которое обслуживает тот или иной участок дороги", — объяснил эксперт.

Кто оплатит ремонт авто после стихийного бедствия

Автодилеры не несут ответственности за подтопления автомобилей, так как это не страховой случай, рассказал Попов. Исключение — если клиент приобрёл машину с гидроизоляцией или другими подобными характеристиками, которые в нужный момент не сработали, добавил он.

В целом привлечь кого-то за ущерб, нанесенный разгулявшейся стихией, нельзя, если только полис каско прямо не предусматривает страхование при стихийном бедствии, отметил Попов.