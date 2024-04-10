Страхование имущества: как не допустить ошибок при оформлении полиса и обеспечить себе полную защиту в случае страхового случая

Основные ошибки в страховании имущества: как обезопасить себя от финансовых потерь

2:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование имущества играет значительную роль в предотвращении финансовых убытков. Однако, при выборе страховки могут возникнуть определенные трудности.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Существует несколько распространенных ошибок, которых стоит избегать при страховании имущества, вот некоторые из них:

"Недострахование" и "перестрахование"

При попытке сократить расходы владельцы часто страхуют свое имущество на сумму, недостаточную для полной замены. В таком случае, при возникновении страхового случая, компенсация может покрыть лишь долю ущерба, пропорциональную отношению страховой суммы к реальной стоимости имущества.

В то же время, "перестрахование" подразумевает указание завышенной стоимости имущества в договоре страхования. Это может привести к высоким платежам, но при наступлении страхового случая компенсация будет основана на реальном ущербе, определенном независимым экспертом.

Ожидание полной выплаты при наступлении страхового случая

Полная выплата возможна лишь в исключительных случаях, например, если дом полностью разрушен. Однако это происходит редко и обычно только в случае техногенных или природных катастроф, а также терактов.

В большинстве страховых полисов риск терроризма не учитывается стандартно, а при пожаре или взрыве газа, пострадавшие могут получить лишь часть указанной в договоре страховой суммы.

Оформление страховки на дом без его осмотра

Стандартный страховой полис без осмотра может оказаться значительно дороже и иметь ограниченное покрытие. При оформлении такого полиса следует учитывать, что сумма возмещения будет минимальной.

Утилизация чеков, квитанций и других документов

Для обеспечения компенсации при страховом случае необходимо сохранять все документы, подтверждающие стоимость ремонта и приобретенных предметов. Занижение суммы выплаты со стороны страховщиков не редкость, поэтому всегда нужно сохранять все документы.

Жильё без защиты

Подключение охранной сигнализации поможет сэкономить на стоимости полиса, поскольку многие страховщики предоставляют скидки владельцам домов с установленными системами безопасности.