Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как бороться с почковым клещом на смородине?
Парабены в косметике: насколько они безопасны и почему вызывают споры?
Туристка хотела вернуть деньги за билет, используя липовые медсправки
Инструктор по йоге рассказала, как быстро и безопасно сесть в позу лотоса
Режиссер Игорь Угольников заявил о необходимости снимать фильмы о спецоперации
Кинологи назвали породы собак, которые спасут вас от нападения во время прогулки
Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога
Британским астрономам удалось объяснить происхождение спутника Земли
Принц Гарри испытывает боль после высказываний в автобиографии о принцессе Кейт
Страхование имущества: как не допустить ошибок при оформлении полиса и обеспечить себе полную защиту в случае страхового случая

Основные ошибки в страховании имущества: как обезопасить себя от финансовых потерь

2:11
Страхование

Страхование имущества играет значительную роль в предотвращении финансовых убытков. Однако, при выборе страховки могут возникнуть определенные трудности.

Основные ошибки в страховании имущества: как обезопасить себя от финансовых потерь
Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Существует несколько распространенных ошибок, которых стоит избегать при страховании имущества, вот некоторые из них:

"Недострахование" и "перестрахование"

При попытке сократить расходы владельцы часто страхуют свое имущество на сумму, недостаточную для полной замены. В таком случае, при возникновении страхового случая, компенсация может покрыть лишь долю ущерба, пропорциональную отношению страховой суммы к реальной стоимости имущества.

В то же время, "перестрахование" подразумевает указание завышенной стоимости имущества в договоре страхования. Это может привести к высоким платежам, но при наступлении страхового случая компенсация будет основана на реальном ущербе, определенном независимым экспертом.

Ожидание полной выплаты при наступлении страхового случая

Полная выплата возможна лишь в исключительных случаях, например, если дом полностью разрушен. Однако это происходит редко и обычно только в случае техногенных или природных катастроф, а также терактов.

В большинстве страховых полисов риск терроризма не учитывается стандартно, а при пожаре или взрыве газа, пострадавшие могут получить лишь часть указанной в договоре страховой суммы.

Оформление страховки на дом без его осмотра

Стандартный страховой полис без осмотра может оказаться значительно дороже и иметь ограниченное покрытие. При оформлении такого полиса следует учитывать, что сумма возмещения будет минимальной.

Утилизация чеков, квитанций и других документов

Для обеспечения компенсации при страховом случае необходимо сохранять все документы, подтверждающие стоимость ремонта и приобретенных предметов. Занижение суммы выплаты со стороны страховщиков не редкость, поэтому всегда нужно сохранять все документы.

Жильё без защиты

Подключение охранной сигнализации поможет сэкономить на стоимости полиса, поскольку многие страховщики предоставляют скидки владельцам домов с установленными системами безопасности.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Ветеринары рассказали, какой корм подходит для кошки
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Последние материалы
22 тысячи россиян посетили Мальдивы в марте
Чем обработать яблоню и грушу от болезней и вредителей в апреле?
Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега
Как избежать окисления тонального крема: 10 советов от экспертов
Ипотека без страховки: возможности возврата средств и налоговые вычеты
Эксперт по языку тела: Меган Маркл приобрела уверенность в себе и независимость
Что делать, если рассада «загрустила»?
Астрономы обнаружили источник загадочного радиосигнала из космоса: им оказалось небесное тело SGR 1935+2154
Салат "Таврический": простая аппетитная закуска из куриной грудки, кукурузы и фасоли
Ауди обновляет S3 на 2025 год: больше мощности и дополнительный крутящий момент
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников